Топ-5 способов избавиться от боли в горле (Фото)

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Боли в горле вызывают сильный дискомфорт и препятствуют нормальной дневной активности. К счастью, помимо лекарств и средств для полоскания существуют и натуральные методы борьбы с этим расстройством.

Соленая вода

Наиболее простой и действенный метод. Небольшое количество соли смешайте с водой в соотношении полчайной ложки на 100 мл. Полоскайте этим раствором горло, но желательно, чтобы вода была теплой. Соль помогает удалять слизь из воспалённых тканей.