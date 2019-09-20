Скачать
Пятница, 20.09.2019
Зеленский и представители МВФ поговорили о реформах в Украине
Зеленский и представители МВФ поговорили о реформах в Украине
Гончарук пообещал сделать украинский бизнес проще и дешевле
Гончарук пообещал сделать украинский бизнес проще и дешевле
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
"Сестра директора": "Мисс Интернешнл" рассказала про участие в конкурсе (Фото)
"Сестра директора": "Мисс Интернешнл" рассказала про участие в конкурсе (Фото)

В США зафиксировано 8 смертей от курения вейпа: вы должны это прочитать

В США зафиксировано 8 смертей от курения вейпа: вы должны это прочитать
22:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В Миссури умер восьмой человек от вейпинга.

Накануне было зафиксировано семь смертей: в Канзасе, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Орегоне и две Калифорнии. Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что вейпы или электронные сигареты противопоказаны малолетним, беременным и взрослым, которые не употребляют табачные изделия, сообщает CNN. В общем, в США было зафиксировано более 360 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа.

Многим из пострадавших требуется дополнительный кислород, а некоторых приходилось ставить на вентилятор, чтобы помочь дышать. Калифорния выделила средства в сумме около 20 миллионов долларов на рекламную кампанию против вейпинга.

В августе, в штате Иллинойс, было сообщено о первой смерти от болезни легких, вызванной вейпингом. Впоследствии смертельные случаи от вейпинга произошли в Орегоне, Миннесоте, Индиане и Калифорнии.

Симптомы "вейп-болезни":

  • Затрудненное дыхание;
  • Одышка;
  • Боль в груди;
  • Лихорадка;
  • Рвота;
  • Диарея;

На прошлой неделе в Нью-Йорке заявили, что в заправках для вейпов, которые использовали погибшие, обнаружено много витамина Е. Однако медики не спешат с предварительными выводами и проводят исследования.

Известно, что витамина Е много в миндале, оливковом и рапсовом маслах. Он доступен как обычная пищевая добавка и часто используется для косметического ухода за кожей. Эксперты говорят, что его молекулярная структура не исследована и вполне может оказаться опасной.

Как избежать образования тромбов

9 сентября чиновники Штата Нью-Йорк заявили, что отправили повестки трем компаниям, которые продают заправки для вейпа с высоким содержанием витамина Е. Эксперты отмечают, что компании часто используют различные дешевые сгустители и ароматизаторы для разведения масла ТГК.

ТГК – что это?

Тетрагидроканабинол – это психоактивное вещество, которое содержится в каннабисе.

В отдельных штатах США проводят расследование, людей призывают воздержаться от привычки, которая может стать смертельной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Курение, Здоровье, Смерти, Вейп, Курение вейпа, 8 смертей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Вторая Пречистая 2019: как правильно отмечать праздник 21 сентября
04 Динамо 1:0 Мальме: события матча
05 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госбюджет-2020: сколько выделили Пенсионному фонду
Госбюджет-2020: сколько выделили Пенсионному фонду
Стоит ли ждать потепления: прогноз погоды на завтра, 21 сентября
Стоит ли ждать потепления: прогноз погоды на завтра
Противник в ООС осуществил 10 обстрелов, есть пострадавшие
Противник в ООС осуществил 10 обстрелов, есть пострадавшие
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы для девушек и женщин
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы для девушек и женщин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь