В США зафиксировано 8 смертей от курения вейпа: вы должны это прочитать

Новости шоу бизнеса:В Миссури умер восьмой человек от вейпинга.

Накануне было зафиксировано семь смертей: в Канзасе, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Орегоне и две Калифорнии. Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что вейпы или электронные сигареты противопоказаны малолетним, беременным и взрослым, которые не употребляют табачные изделия, сообщает CNN. В общем, в США было зафиксировано более 360 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа.

Многим из пострадавших требуется дополнительный кислород, а некоторых приходилось ставить на вентилятор, чтобы помочь дышать. Калифорния выделила средства в сумме около 20 миллионов долларов на рекламную кампанию против вейпинга.

В августе, в штате Иллинойс, было сообщено о первой смерти от болезни легких, вызванной вейпингом. Впоследствии смертельные случаи от вейпинга произошли в Орегоне, Миннесоте, Индиане и Калифорнии.

Симптомы "вейп-болезни":

Затрудненное дыхание;

Одышка;

Боль в груди;

Лихорадка;

Рвота;

Диарея;

На прошлой неделе в Нью-Йорке заявили, что в заправках для вейпов, которые использовали погибшие, обнаружено много витамина Е. Однако медики не спешат с предварительными выводами и проводят исследования.

Известно, что витамина Е много в миндале, оливковом и рапсовом маслах. Он доступен как обычная пищевая добавка и часто используется для косметического ухода за кожей. Эксперты говорят, что его молекулярная структура не исследована и вполне может оказаться опасной.

9 сентября чиновники Штата Нью-Йорк заявили, что отправили повестки трем компаниям, которые продают заправки для вейпа с высоким содержанием витамина Е. Эксперты отмечают, что компании часто используют различные дешевые сгустители и ароматизаторы для разведения масла ТГК.

ТГК – что это?

Тетрагидроканабинол – это психоактивное вещество, которое содержится в каннабисе.

В отдельных штатах США проводят расследование, людей призывают воздержаться от привычки, которая может стать смертельной.