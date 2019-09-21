Какие продукты лучше всего "чистят" печень (Фото)

1 Брокколи Один из наиболее полезных для здоровья овощей, брокколи естественным образом очищает нашу печень. Содержащиеся в брокколи антиоксиданты снижают риск развития раковых заболеваний и эффективно очищают наш организм от токсинов. Также она является источником клетчатки, которая не только нормализует наше пищеварение, но и снижает уровень холестерина в крови. Брокколи является источником витамина Е-растворимого антиоксиданта, который предохраняет нашу печень от преждевременного старения.

2 Орехи В орехах содержится аминокислота Л-аргинин, которая бережёт нашу печень от накопления токсинов. Также орехи содержат клетчатку и жирные кислоты Омега-3, которые также стимулируют очистительные процессы в этом важном органе. Небольшое количество орехов позволяет контролировать уровень холестерина в крови и способствует адекватному усвоению жиров.

3 Яблоки Яблоки являются незаменимым элементом питания каждого из нас. Целебные свойства этих фруктов издавна известны людям. Они идеально подходят для очищения печени и улучшают работу жёлчного пузыря. Яблоки содержат большое количество пектина-растворимой клетчатки, которая очищает органы пищеварительной системы, удаляя токсины, накапливающиеся в кишечнике и печени. Употребление яблок снижает уровень плохого холестерина в крови (так называемый LDL-холестерин). Благодаря им нашей печени становится легче его перерабатывать. Содержащаяся в них яблочная кислота облегчает выведение канцерогенных частиц и токсинов, которые накапливаются в крови человека.

4 Цитрусовые Цитрусовые содержат эфирные масла, витамины и антиоксиданты, которые стимулируют естественное очищение печени и успокаивают воспалительные процессы. Эти фрукты являются кладезем витамина С, который укрепляет нашу иммунную систему, уберегая нас от появления инфекций и других серьёзных заболеваний. Благодаря цитрусовым наш организм лучше выводит токсины и шлаки. Это объясняется тем, что эти фрукты улучшают наше пищеварение.

5 Авокадо Авокадо представляет собой важный источник питательных микроэлементов, которые очищают нашу печень и заботятся о ее здоровье. Авокадо содержит необходимые нашему организму аминокислоты, клетчатку и антиоксиданты. Все это способствует выведению шлаков, которые накапливаются в нашем теле. Также эти фрукты содержат глутатион-соединение, необходимое нашей печени для выведения токсинов и посторонних частиц. Содержащиеся в авокадо жирные кислоты Омега-3 способствуют снижению уровня LDL-холестерина в крови и успокаивают воспалительные процессы.

6 Оливковое масло Это растительное масло является источником полезных жиров. Это означает, что его включение в рацион позволяет заботиться о здоровье нашей печени. В нем содержатся антиоксиданты, противовоспалительные и очищающие агенты, которые стимулируют очищение крови с целью корректного выведения из неё токсичных веществ. Оно содержит жирные кислоты, позволяющие контролировать уровень плохого холестерина в крови. Благодаря им наши артерии становятся здоровее, а вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается. Помимо этого оливковое масло является источником витамина Е и аминокислот, которые создают защитный барьер против свободных радикалов, снижая риск развития раковых заболеваний и других хронических расстройств.