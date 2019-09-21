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Какие продукты лучше всего "чистят" печень (Фото)

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Какие продукты лучше всего "чистят" печень (Фото)
14:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты рассказали о 7 лучших продуктах, которые обязательно нужно сделать частью своей диеты.

  • 1

    Брокколи 

    Один из наиболее полезных для здоровья овощей, брокколи естественным образом очищает нашу печень. 

    Содержащиеся в брокколи антиоксиданты снижают риск развития раковых заболеваний и эффективно очищают наш организм от токсинов. 

    Также она является источником клетчатки, которая не только нормализует наше пищеварение, но и снижает уровень холестерина в крови. 

    Брокколи является источником витамина Е-растворимого антиоксиданта, который предохраняет нашу печень от преждевременного старения. 

  • 2

    Орехи

    В орехах содержится аминокислота Л-аргинин, которая бережёт нашу печень от накопления токсинов. 

    Также орехи содержат клетчатку и жирные кислоты Омега-3, которые также стимулируют очистительные процессы в этом важном органе. 

    Небольшое количество орехов позволяет контролировать уровень холестерина в крови и способствует адекватному усвоению жиров. 

  • 3

    Яблоки

    Яблоки являются незаменимым элементом питания каждого из нас. 

    Целебные свойства этих фруктов издавна известны людям. Они идеально подходят для очищения печени и улучшают работу жёлчного пузыря. 

    Яблоки содержат большое количество пектина-растворимой клетчатки, которая очищает органы пищеварительной системы, удаляя токсины, накапливающиеся в кишечнике и печени. 

    Употребление яблок снижает уровень плохого холестерина в крови (так называемый LDL-холестерин). Благодаря им нашей печени становится легче его перерабатывать. 

    Содержащаяся в них яблочная кислота облегчает выведение канцерогенных частиц и токсинов, которые накапливаются в крови человека. 

  • 4

    Цитрусовые 

    Цитрусовые содержат эфирные масла, витамины и антиоксиданты, которые стимулируют естественное очищение печени и успокаивают воспалительные процессы. 

    Эти фрукты являются кладезем витамина С, который укрепляет нашу иммунную систему, уберегая нас от появления инфекций и других серьёзных заболеваний. 

    Благодаря цитрусовым наш организм лучше выводит токсины и шлаки. Это объясняется тем, что эти фрукты улучшают наше пищеварение. 

  • 5

    Авокадо

    Авокадо представляет собой важный источник питательных микроэлементов, которые очищают нашу печень и заботятся о ее здоровье. 

    Авокадо содержит необходимые нашему организму аминокислоты, клетчатку и антиоксиданты. Все это способствует выведению шлаков, которые накапливаются в нашем теле. 

    Также эти фрукты содержат глутатион-соединение, необходимое нашей печени для выведения токсинов и посторонних частиц. 

    Содержащиеся в авокадо жирные кислоты Омега-3 способствуют снижению уровня LDL-холестерина в крови и успокаивают воспалительные процессы.

  • 6

    Оливковое масло

    Это растительное масло является источником полезных жиров. Это означает, что его включение в рацион позволяет заботиться о здоровье нашей печени. 

    В нем содержатся антиоксиданты, противовоспалительные и очищающие агенты, которые стимулируют очищение крови с целью корректного выведения из неё токсичных веществ. 

    Оно содержит жирные кислоты, позволяющие контролировать уровень плохого холестерина в крови. Благодаря им наши артерии становятся здоровее, а вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается. 

    Помимо этого оливковое масло является источником витамина Е и аминокислот, которые создают защитный барьер против свободных радикалов, снижая риск развития раковых заболеваний и других хронических расстройств. 

  • 7

    Помидоры

    Эти овощи являются источником ликопина и аминокислот. Когда они усваиваются нашим организмом, работа нашей печени улучшается и ей становится легче очищать наш организм от шлаков. 

    Также в помидорах содержится глутатион. Этот белок также стимулирует очищение печени от токсинов, в результате чего ее функции улучшаются. 

    Помимо этого помидоры представляют собой источник флавоноидов и бета-каротина. Эти антиоксиданты благотворно воздействуют на наше кровообращение и защищают наш организм от негативного воздействия свободных радикалов. 

    Если вы хотите сохранить печень здоровой и очистить ее от токсинов, помимо включения в свой рацион этих продуктов рекомендуется избегать таких вредных привычек, как употребление алкогольных напитков и курение.

Самая полезная ягода для укрепления сосудов (Фото)

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Здоровье, Помидоры, Продукты, Орехи, Яблоки, Авокадо, Оливковое масло, Цитрусовые, Брокколи, Совет медиков.
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