Как победить ночной голод: продукты, которые помогут в этом (Фото)

1 Непрекращающееся чувство голода и неправильный выбор продуктов являются факторами, которые мешают нам похудеть. Далеко не все знают об этом. Безусловно, сильный аппетит и тяга к пище проявляются у каждого из нас по-разному. Но практически всегда это негативным образом сказывается на метаболизме и способности нашего организма сжигать калории.

2 Основная проблема в том, что из-за этого люди могут набирать слишком много лишних килограммов, что вызывает различные проблемы со здоровьем и в конечном счете приводит к снижению качества жизни. Но не стоит отчаиваться раньше времени: эту непростую ситуацию можно контролировать. Для этого необходимо улучшить своё питание и научиться выбирать пищу, способную подавлять аппетит.

3 Бананы На протяжении многих лет считалось, что бананы способствуют увеличению веса. Это большое заблуждение. На самом деле эти фрукты способны быстро утолять голод и помогают сбросить вес. Они содержат натуральные сахара, клетчатку и антиоксиданты, которые нормализуют наш обмен веществ и позволяют похудеть без вреда для здоровья. Содержащиеся в бананах микроэлементы легко усваиваются нашим организмом, поэтому эти фрукты идеально подходят тем, кто хочет чувствовать себя энергичным и работоспособным.

4 Как лучше всего есть бананы? Съедайте по кусочку банана всякий раз, когда тебе хочется перекусить. Используйте бананы для приготовления коктейлей и салатов. Благодаря им вы сможете чувствовать себя сытым на протяжении всего дня.

5 Авокадо Эти фрукты хорошо известны своим характерным зеленым цветом. При этом авокадо отличаются высокой питательной ценностью. Благодаря этому они помогают быстро справиться с приступами голода. Они содержат большое количество клетчатки, жирных кислот и минералов, способствуют снижению выработки гормонов голода и стимулируют производство гормонов, которые вызывают чувство сытости. Авокадо очень полезно для пищеварения и здоровья сердечно-сосудистой системы. Как правило, лишний вес и ожирение наносят сильный вред этим органам.

6 Как лучше всего есть авокадо? Постарайтесь съедать как минимум по одному кусочку авокадо хотя бы 3 раза в неделю. Используйте мякоть этих фруктов для приготовления напитков и супов.

7 Семена чиа Семена чиа помогают нам похудеть и обладают противовоспалительными свойствами. Именно поэтому их рекомендуется включить в рацион каждому из нас. В них содержится значительное количество диетической клетчатки и антиоксидантов. Это не только позволяет успокоить аппетит, но и стимулировать очищение организма от токсинов.

8 Как лучше всего есть семена чиа? Добавляйте столовую ложку семян чиа в йогурт или натуральный коктейль. Также можете использовать их при приготовлении супов и салатов.

9 Папайя Эти фрукты чаще всего рекомендуют людям, которые постоянно испытывают чувство голода. Действительно, папайя помогает нам добиться стройности без вреда для здоровья. Она содержит пищеварительные ферменты, антиоксиданты и диетическую клетчатку. Все эти микроэлементы играют ключевую роль в ускорении метаболизма и помогают быстрее сбросить вес. Содержащиеся в папайе натуральные сахара служат хорошим "горючим" для нашего организма, увеличивая нашу физическую и умственную производительность.

10 Как лучше всего есть папайю? Как только вы почувствуете прилив голода, съешьте небольшой кусочек папайи. Используйте эти фрукты для приготовления различных коктейлей. Также можете готовить свежевыжатый сок из папайи.

11 Яйца Яйца быстро насыщают и способствуют формированию мышечной массы. Они являются богатым источником необходимых для нашего организма аминокислот, витаминов и минералов. Благодаря этим микроэлементам мы чувствуем себя энергичнее и активнее.

12 Как лучше всего есть яйца? Рекомендуется съедать 1 вареное яйцо на завтрак. Используйте яйца при приготовлении блюд из пасты и овощей.

13 Овес Не даром овес считается королем злаковых культур: он является одним из самых лучших продуктов для утоления голода. Овес содержит диетическую клетчатку - питательное вещество, способное снижать аппетит естественным образом. Помимо этого овес помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови. Когда мы едим овес, наш организм увеличивает производство грелина - гормона, который информирует наш головной мозг о том, что наш организм насытился и ему больше не требуется пищи.