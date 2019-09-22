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Эксперт: повторное использование пластиковых бутылок опасно для здоровья

Эксперт: повторное использование пластиковых бутылок опасно для здоровья
04:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса:Профессор кафедры товароведения Елена Сидоренко: От повторного использования пластиковых бутылок надо отказаться.

ПЭТ-бутылки, в которых обычно продается минеральная или питьевая вода, ни в коем случае нельзя использовать повторно. А лучше сразу выбирать напитки в стеклянной таре.

Об этом предупредила эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, профессор кафедры товароведения Елена Сидоренко, передает «Обозреватель». Она пояснила, что фталаты (опасные канцерогены) и другие химические вещества из ПЭТ-тары очень легко переходят в воду.

"От повторного использования (пластиковых бутылок и бутылей. – Ред.) категорически надо отказаться. Там происходят механические повреждения, нарушается химически инертное покрытие, которое защищает от перехода химических веществ (в напиток. – ред.)", – подчеркнула Сидоренко.

Кроме того, добавила она, такая тара больше не является абсолютно герметичной.

"Тут вы уже получите весь спектр химических веществ, которые есть в таре – они прекрасно переходят в воду", – пояснила эксперт.

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По словам Сидоренко, при соблюдении всех условий хранения и транспортировки (в частности, температурного режима) и одноразового использования ПЭТ-бутылки условно безопасные. Но соблюдались ли эти условия – узнать почти невозможно. Поэтому по возможности она посоветовала выбирать напитки в стеклянной таре.

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Вода, Здоровье, Эксперт, Напитки, Пластик, Тара, Пластиковые бутылки.
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