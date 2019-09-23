Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Украинские заробитчане в Польше: сколько хотят зарабатывать
Украинские заробитчане в Польше: сколько хотят зарабатывать
В Киеве спасатели потушили пожар на автостоянке
В Киеве спасатели потушили пожар на автостоянке
Аталанта отыгралась на 5-й добавленной минуте: Малиновский стал лучшим игроком
Малиновский стал лучшим игроком в матче с Фиорентиной
Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью
Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью

Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)

Смотрите фото (10)
Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)
05:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Красивая черная ягодка, чем-то похожая на более привычную для нас малину, удивительно полезна, и практически безопасна.

  • 1

    В общей компании летних ягод ежевика занимает свое почетное место. Приятно то, что начинается процесс созревания ежевики в конце июня – начале августа, но продолжается этот процесс почти до конца сентября, в зависимости от погоды, конечно. И это приятно, поскольку к этому времени все остальные летние ягоды уже заканчиваются.

  • 2

    Что в составе ежевики?

    Витаминной бомбой эту ягодку не назовешь, однако в ней содержаться практически все необходимые нам витамины и минералы, которые первые месяцы лета можно было получить из других ягод. Аскорбиновой кислоты в ежевике немного, что позволяет без проблем есть эти ягоды даже при повышенной кислотности желудочного сока, а так же деткам. Достаточно много, причем в правильной пропорции, в ежевике есть бета-каротин, токоферол (витамин Е, признанный антиоксидант) витамины группы В, в том числе такая необходимая женщинам и детям фолиевая кислота (В9). Как мы знаем, фолиевая кислота считается витамином фертильности и необходима на ранних сроках беременности. Деткам витамин В9 необходим особенно, поскольку фолиевая кислота активно участвует в формировании и росте всех тканей быстро растущего организма на клеточном уровне. В мякоти ежевики немало калия, а это важно для поддержания работы сердечной мышцы и нормальной перистальтики кишечника – проще говоря, помогает избежать запоров. Есть так же кальций, потребность в котором у детей достаточно высока, магний, железо и селен.

  • 3

    Чем полезна ежевика?

    Мягкая и нежная клетчатка ягодок помогает работе детского (впрочем, и взрослого тоже) ЖКТ. При этом она настолько нежная, что практически никогда не вызывает вздутия и повышенного газообразования. Целая группа фенольных соединений, которыми богата ежевика, помогают сохранить гибкость и эластичность капилляров, укрепляя их стенки. Ежевичный сок активизирует кровоток, улучшает насыщение головного мозга кислородом, повышая умственную деятельность и улучшая память.

  • 4

    Научно доказано благотворное влияние сока ежевики на мочеполовую систему, особенно рекомендуют его в качестве вспомогательного средства при лечении цистита, ну и для профилактики, конечно.

  • 5

    Цельные ягодки ежевики обладают явно выраженным противовоспалительным свойством, поэтому ее полезно есть при стоматите, молочнице на слизистой ротовой полости, а так же для профилактики летней простуды. Есть у косточек ежевики и слабое жаропонижающее свойство.

  • 6

    В ежевике обнаружены особые ферменты, такие как альфа-амилаза и альфа-глюкозидаза, которые в свое время были синтезированы искусственно и применяются для снижения уровня глюкозы в крови у диабетиков. Так альфа-глюкозидаза тормозит работу ферментов, отвечающих за усвоение углеводов.

  • 7

    Легкое седативное (успокаивающее) действие ежевики в сочетании с воздействием на репродуктивную систему делают ее "женской" ягодой, которую особенно стоит есть во время месячных и в период климакса.

  • 8

    Ежевика ягода низкокалорийная, кроме того, она достаточно редко вызывает аллергическую реакцию, благодаря чему в небольшом количестве ежевику разрешают попробовать теткам еще до годика. При условии, если малыш уже знаком с другими ягодами и фруктами, а так же соблюдая принцип разумной умеренности.

  • 9

    Кому нельзя есть ежевику?

    Несмотря на свой яркий цвет, ежевика практически не имеет противопоказаний, или, как говорят медики, не стоит ее есть при индивидуальной непереносимости. Деткам младше трехлетнего возраста ежевику нужно давать с осторожностью и в небольшом количестве – во-первых, она все же может вызывать аллергию, во-вторых, детский жкт может не справиться с большим количеством твердых косточек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Здоровье, Свойства, Ягода, Ежевика, Вкусная ягода, Чем полезна ежевика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
02 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 В Минобороны РФ не хотят думать о войне с Украиной
05 Гороскоп на завтра, 23 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ДТП на Одесчине: обнародован список погибших
ДТП на Одесчине: обнародован список погибших
Власти Ирана разрешат женщинам посещать футбольные матчи
Власти Ирана разрешат женщинам посещать футбольные матчи
Тайфун в Японии: отменено 480 авиарейсов
Тайфун в Японии: отменено 480 авиарейсов
Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)
Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь