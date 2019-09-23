Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)

1 В общей компании летних ягод ежевика занимает свое почетное место. Приятно то, что начинается процесс созревания ежевики в конце июня – начале августа, но продолжается этот процесс почти до конца сентября, в зависимости от погоды, конечно. И это приятно, поскольку к этому времени все остальные летние ягоды уже заканчиваются.

2 Что в составе ежевики? Витаминной бомбой эту ягодку не назовешь, однако в ней содержаться практически все необходимые нам витамины и минералы, которые первые месяцы лета можно было получить из других ягод. Аскорбиновой кислоты в ежевике немного, что позволяет без проблем есть эти ягоды даже при повышенной кислотности желудочного сока, а так же деткам. Достаточно много, причем в правильной пропорции, в ежевике есть бета-каротин, токоферол (витамин Е, признанный антиоксидант) витамины группы В, в том числе такая необходимая женщинам и детям фолиевая кислота (В9). Как мы знаем, фолиевая кислота считается витамином фертильности и необходима на ранних сроках беременности. Деткам витамин В9 необходим особенно, поскольку фолиевая кислота активно участвует в формировании и росте всех тканей быстро растущего организма на клеточном уровне. В мякоти ежевики немало калия, а это важно для поддержания работы сердечной мышцы и нормальной перистальтики кишечника – проще говоря, помогает избежать запоров. Есть так же кальций, потребность в котором у детей достаточно высока, магний, железо и селен.

3 Чем полезна ежевика? Мягкая и нежная клетчатка ягодок помогает работе детского (впрочем, и взрослого тоже) ЖКТ. При этом она настолько нежная, что практически никогда не вызывает вздутия и повышенного газообразования. Целая группа фенольных соединений, которыми богата ежевика, помогают сохранить гибкость и эластичность капилляров, укрепляя их стенки. Ежевичный сок активизирует кровоток, улучшает насыщение головного мозга кислородом, повышая умственную деятельность и улучшая память.

4 Научно доказано благотворное влияние сока ежевики на мочеполовую систему, особенно рекомендуют его в качестве вспомогательного средства при лечении цистита, ну и для профилактики, конечно.

5 Цельные ягодки ежевики обладают явно выраженным противовоспалительным свойством, поэтому ее полезно есть при стоматите, молочнице на слизистой ротовой полости, а так же для профилактики летней простуды. Есть у косточек ежевики и слабое жаропонижающее свойство.

6 В ежевике обнаружены особые ферменты, такие как альфа-амилаза и альфа-глюкозидаза, которые в свое время были синтезированы искусственно и применяются для снижения уровня глюкозы в крови у диабетиков. Так альфа-глюкозидаза тормозит работу ферментов, отвечающих за усвоение углеводов.

7 Легкое седативное (успокаивающее) действие ежевики в сочетании с воздействием на репродуктивную систему делают ее "женской" ягодой, которую особенно стоит есть во время месячных и в период климакса.

8 Ежевика ягода низкокалорийная, кроме того, она достаточно редко вызывает аллергическую реакцию, благодаря чему в небольшом количестве ежевику разрешают попробовать теткам еще до годика. При условии, если малыш уже знаком с другими ягодами и фруктами, а так же соблюдая принцип разумной умеренности.