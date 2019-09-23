Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)

В общей компании летних ягод ежевика занимает свое почетное место. Приятно то, что начинается процесс созревания ежевики в конце июня – начале августа, но продолжается этот процесс почти до конца сентября, в зависимости от погоды, конечно. И это приятно, поскольку к этому времени все остальные летние ягоды уже заканчиваются.
Что в составе ежевики?
Витаминной бомбой эту ягодку не назовешь, однако в ней содержаться практически все необходимые нам витамины и минералы, которые первые месяцы лета можно было получить из других ягод. Аскорбиновой кислоты в ежевике немного, что позволяет без проблем есть эти ягоды даже при повышенной кислотности желудочного сока, а так же деткам. Достаточно много, причем в правильной пропорции, в ежевике есть бета-каротин, токоферол (витамин Е, признанный антиоксидант) витамины группы В, в том числе такая необходимая женщинам и детям фолиевая кислота (В9). Как мы знаем, фолиевая кислота считается витамином фертильности и необходима на ранних сроках беременности. Деткам витамин В9 необходим особенно, поскольку фолиевая кислота активно участвует в формировании и росте всех тканей быстро растущего организма на клеточном уровне. В мякоти ежевики немало калия, а это важно для поддержания работы сердечной мышцы и нормальной перистальтики кишечника – проще говоря, помогает избежать запоров. Есть так же кальций, потребность в котором у детей достаточно высока, магний, железо и селен.
Чем полезна ежевика?
Мягкая и нежная клетчатка ягодок помогает работе детского (впрочем, и взрослого тоже) ЖКТ. При этом она настолько нежная, что практически никогда не вызывает вздутия и повышенного газообразования. Целая группа фенольных соединений, которыми богата ежевика, помогают сохранить гибкость и эластичность капилляров, укрепляя их стенки. Ежевичный сок активизирует кровоток, улучшает насыщение головного мозга кислородом, повышая умственную деятельность и улучшая память.
Научно доказано благотворное влияние сока ежевики на мочеполовую систему, особенно рекомендуют его в качестве вспомогательного средства при лечении цистита, ну и для профилактики, конечно.
Цельные ягодки ежевики обладают явно выраженным противовоспалительным свойством, поэтому ее полезно есть при стоматите, молочнице на слизистой ротовой полости, а так же для профилактики летней простуды. Есть у косточек ежевики и слабое жаропонижающее свойство.
В ежевике обнаружены особые ферменты, такие как альфа-амилаза и альфа-глюкозидаза, которые в свое время были синтезированы искусственно и применяются для снижения уровня глюкозы в крови у диабетиков. Так альфа-глюкозидаза тормозит работу ферментов, отвечающих за усвоение углеводов.
Легкое седативное (успокаивающее) действие ежевики в сочетании с воздействием на репродуктивную систему делают ее "женской" ягодой, которую особенно стоит есть во время месячных и в период климакса.
Ежевика ягода низкокалорийная, кроме того, она достаточно редко вызывает аллергическую реакцию, благодаря чему в небольшом количестве ежевику разрешают попробовать теткам еще до годика. При условии, если малыш уже знаком с другими ягодами и фруктами, а так же соблюдая принцип разумной умеренности.
Кому нельзя есть ежевику?
Несмотря на свой яркий цвет, ежевика практически не имеет противопоказаний, или, как говорят медики, не стоит ее есть при индивидуальной непереносимости. Деткам младше трехлетнего возраста ежевику нужно давать с осторожностью и в небольшом количестве – во-первых, она все же может вызывать аллергию, во-вторых, детский жкт может не справиться с большим количеством твердых косточек.