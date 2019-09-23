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Как отбеливать зубы в домашних условиях (Фото)

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Как отбеливать зубы в домашних условиях (Фото)
08:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Американские стоматологи предложили специальную диету, которая поможет вам отбелить зубы в домашних условиях.

  • 1

    Мы расскажем, как отбелить зубы в домашних условиях. По мнению американских специалистов необходимо начать с диеты, и не только отказаться от употребления красящих напитков, таких как черный чай, кофе, красное вино, но и ввести в свой рацион продукты, которые будут отбеливать ваши зубы во время каждого приема пищи.

    ФРУКТЫ И ОВОЩИ

    Твердые овощи и фрукты во время употребления очищают наши зубы лучше, чем зубная щетка. Отличный выбор продуктов для того, чтобы отбелить зубы: морковь, капуста, сельдерей и разные сорта яблок!

  • 2

    СЫР

    Сыр твердых сортов также является эффективным средством для отбеливания зубов, так как он очищает зубную эмаль от пищевого налета и препятствуют распространению бактерий в ротовой полости.

  • 3

    ЦИТРУСОВЫЕ

    Апельсин, лимон, грейпфрут и мандарин способствуют повышенному выделению слюны, которая удаляет с поверхности зубов остатки еды и борется с зубным налетом. Также слюна имеет бактерицидные свойства и предотвращает образования в ротовой полости вредных микробов.

  • 4

    КЛУБНИКА

    Всеми любимая ягода, главный помощник для отбеливания зубов. В клубнике содержится большое количество фруктовых кислот, которые естественным путем заботятся о нашей красивой улыбке, очищая зубы от пищевого налета. Отличный эффект можно получить благодаря чуть недоспевшим ягодам.

  • 5

    МОЛОКО

    Этот продукт обогащает наш организм кальцием. Данный микроэлемент укрепляет зубную эмаль, отбеливает зубы и придает им красивый оттенок.

    Американские дантисты рекомендуют избегать пищи, которая даже на вашей одежде может оставить стойкий и яркий отпечаток. Это касается: куркумы, ежевики, черники, граната, соевого соуса, а еще блюд, в которых содержатся искусственные красители, сладости – не исключение.

    Но все-таки, необходимо знать меру, и отказываться от любимых продуктов навсегда не стоит, а то вам попросту не захочется улыбаться. Для того чтобы красящие продукты не оставляли следов на зубах, ополаскивайте ротовую полость после каждого приема пищи простой водой. Удачных экспериментов и сияющей красивой улыбки!

Специи, которые обладают антираковыми веществами (Фото)

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Здоровье, Зубы, Отбеливание зубов, Здоровые зубы, Советы медиков, Как отбеливать зубы в домашних условиях.
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