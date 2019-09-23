Как отбеливать зубы в домашних условиях (Фото)

1 Мы расскажем, как отбелить зубы в домашних условиях. По мнению американских специалистов необходимо начать с диеты, и не только отказаться от употребления красящих напитков, таких как черный чай, кофе, красное вино, но и ввести в свой рацион продукты, которые будут отбеливать ваши зубы во время каждого приема пищи. ФРУКТЫ И ОВОЩИ Твердые овощи и фрукты во время употребления очищают наши зубы лучше, чем зубная щетка. Отличный выбор продуктов для того, чтобы отбелить зубы: морковь, капуста, сельдерей и разные сорта яблок!

2 СЫР Сыр твердых сортов также является эффективным средством для отбеливания зубов, так как он очищает зубную эмаль от пищевого налета и препятствуют распространению бактерий в ротовой полости.

3 ЦИТРУСОВЫЕ Апельсин, лимон, грейпфрут и мандарин способствуют повышенному выделению слюны, которая удаляет с поверхности зубов остатки еды и борется с зубным налетом. Также слюна имеет бактерицидные свойства и предотвращает образования в ротовой полости вредных микробов.

4 КЛУБНИКА Всеми любимая ягода, главный помощник для отбеливания зубов. В клубнике содержится большое количество фруктовых кислот, которые естественным путем заботятся о нашей красивой улыбке, очищая зубы от пищевого налета. Отличный эффект можно получить благодаря чуть недоспевшим ягодам.