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Кабачки: польза для организма и здоровья человека

Кабачки: польза для организма и здоровья человека
11:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кабачки являются отличным диетическим продуктом, потому что они низкокалорийные и богатые клетчаткой.

Кабачковая диета – отличный способ избавиться от лишних килограммов. В 100 граммах кабачков содержится всего лишь 17 ккал. Но это не означает, что нужно питаться исключительно кабачками.

Включая эти овощи в свое меню, вы улучшите перистальтику кишечника и избавитесь от лишних жировых отложений. Правда остальной рацион также должен быть здоровым, поэтому не налегайте на сладкое, мучное, фаст-фуд и полуфабрикаты.

Кабачки также являются хорошим средством профилактики заболеваний сердца и сосудов. В них нет холестерина, минимально количество жирных кислот. Кабачки в рационе помогут очистить сосуды и регулировать артериальное давление.

В кабачках содержится витамин А и С, поэтому регулярное употребление этих овощей поможет улучшить зрение и укрепить иммунитет. Диетологи советуют употреблять кабачки в вареном, запеченном или пассированном виде.

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Слегка подрумяненные на сковородке кабачки станут отличным дополнением к любому блюду. Лето – пора пикников на природе, поэтому вместе с традиционными шашлыками, которые особо полезными для здоровья не назовешь, не забудьте сделать овощи гриль или запечь на костре кабачки.

Сейчас цена на кабачки доступна каждому, поэтому обеспечить себя кабачками на зиму поможет заморозка овощей или приготовление домашней консервации.

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Здоровье, Кабачки, Советы медиков, Польза кабачков.
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