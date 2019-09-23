Приятных снов: десятка "волшебных" продуктов для борьбы с бессонницей

1 Овсянка Эту кашу многие воспринимают исключительно как завтрак, но на самом деле, помимо многих полезных питательных веществ она содержит гормон сна, которым является мелатонин и поэтому станет отличным помощником для тех, кому нужно часто рано вставать и полноценно отдыхать.

2 Бананы Этот источник минералов поможет расслабиться вечером, благодаря содержанию такой аминокислоты, как триптофан, необходимой для расслабления. Вот только есть бананы позже, чем за час до сна все же не стоит.

3 Миндаль В миндале содержатся белок, магний и триптофан, которые делают этот продукт просто идеальным для позднего перекуса. Для хорошего сна достаточно будет всего лишь горстки этих орешков или столовой ложки миндального масла.

4 Вишня В вишне содержится огромнейшее количество мелатонина, именно поэтому всего горсти ягод будет достаточно для крепкого и здорового сна. Если же вместо свежих вишен вы будете пить вишневый сок, то выбирайте неподслащенные марки.

5 Молоко Тем, кто желает естественным образом наладить свой сон, поможет молоко, в котором содержится не только кальций, но и белок и триптофан. Если же вы не очень любите молоко, то его можно заменить йогуртом или творогом.

6 Яйца Всего лишь одно съеденное яйцо, сваренное до этого вкрутую, способно повлиять на скорость засыпания. Хорошему сну посодействует содержащийся в яйце белок.

7 Хумус Благодаря наличию растительного белка хумус прекрасно подойдет для позднего перекуса и поможет уснуть.

8 Рыба В тунце, палтусе и креветках не только много витамина В6, но и имеется триптофан, который участвует в производстве серотонина и мелатонина, необходимых для качественного сна.

9 Травяные чаи Для полноценного сна можно выпить чашечку зеленого чая. Лучше всего если в его состав войдут ромашка, лимон и страстоцвет.