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Приятных снов: десятка "волшебных" продуктов для борьбы с бессонницей

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Приятных снов: десятка "волшебных" продуктов для борьбы с бессонницей
23:15 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если ваш сон нельзя назвать идеальным, вы плохо засыпаете и мало спите, то съедайте на ужин порцию этих чудодейственных продуктов, и вы будете спать, как младенец.

  • 1

    Овсянка

    Эту кашу многие воспринимают исключительно как завтрак, но на самом деле, помимо многих полезных питательных веществ она содержит гормон сна, которым является мелатонин и поэтому станет отличным помощником для тех, кому нужно часто рано вставать и полноценно отдыхать.

  • 2

    Бананы

    Этот источник минералов поможет расслабиться вечером, благодаря содержанию такой аминокислоты, как триптофан, необходимой для расслабления. Вот только есть бананы позже, чем за час до сна все же не стоит.

  • 3

    Миндаль

    В миндале содержатся белок, магний и триптофан, которые делают этот продукт просто идеальным для позднего перекуса. Для хорошего сна достаточно будет всего лишь горстки этих орешков или столовой ложки миндального масла.

  • 4

    Вишня

    В вишне содержится огромнейшее количество мелатонина, именно поэтому всего горсти ягод будет достаточно для крепкого и здорового сна. Если же вместо свежих вишен вы будете пить вишневый сок, то выбирайте неподслащенные марки.

  • 5

    Молоко

    Тем, кто желает естественным образом наладить свой сон, поможет молоко, в котором содержится не только кальций, но и белок и триптофан. Если же вы не очень любите молоко, то его можно заменить йогуртом или творогом.

  • 6

    Яйца

    Всего лишь одно съеденное яйцо, сваренное до этого вкрутую, способно повлиять на скорость засыпания. Хорошему сну посодействует содержащийся в яйце белок.

  • 7

    Хумус

    Благодаря наличию растительного белка хумус прекрасно подойдет для позднего перекуса и поможет уснуть.

  • 8

    Рыба

    В тунце, палтусе и креветках не только много витамина В6, но и имеется триптофан, который участвует в производстве серотонина и мелатонина, необходимых для качественного сна.

  • 9

    Травяные чаи

    Для полноценного сна можно выпить чашечку зеленого чая. Лучше всего если в его состав войдут ромашка, лимон и страстоцвет.

  • 10

    Мед

    В меде содержится глюкоза, помогающая уснуть. К тому же мед можно употреблять и как отдельный продукт и как составляющую травяного чая.

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Питание, Здоровье, Сон, Бессонница.
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