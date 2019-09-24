Главные причины держать под рукой воду с лимоном

Новости шоу бизнеса:Стакан воды с лимонным соком по утрам стал настоящим трендом среди женщин, желающих всегда выглядеть бодрыми и красивыми.

Кто-то пьет этот напиток, чтобы похудеть, а кто-то верит, что это помогает выводить токсины. Мы расскажем, какие свойства воды с лимоном научно подтверждены.

Стимулирует пищеварение

Именно поэтому первым напитком, который вы употребите утром, должен быть не кофе, а лимонная вода. Такая комбинация «будит» печень – утверждает известный американский диетолог Франк Липман. Все дело в том, что наша «внутренняя лаборатория» воспринимает лимонный сок как выброс пищеварительных соков. И отвечает на это выделением желчи. Мята и другие ароматизаторы еще больше «подхлестывают» процесс.

Восполняет нехватку электролитов

Электролиты – вещества, помогающие передавать электрические импульсы, без которых сокращения мышц будут затруднены. Лимонный сок содержит кальций, калий и магний, а это – три наиболее важных электролита, которые помогают телу работать. Здоровье во многом зависит от этих солей.

Дает суточную дозу витамина C

Лимон среднего размера содержит около 83 мг витамина С, а апельсин – около 63,5 мг. А чашка лимонного сока содержит 112 мг (мужчине необходимо 105 мг в день, а женщине – 85 мг). Кроме пользы для здоровья, это – еще и внешний вид. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало: женщины 40-74 лет, которые получали ежедневно дозу витамина С, имели меньше морщин и менее сухую кожу, чем сверстницы, которые не заботились об этом. Также витамин С является важным компонентом для образования коллагена, который необходим при заживлении и восстановлении тканей.

Укрепляет иммунную систему

Витамин С, калий и кальций стимулируют вашу иммунную систему. Как правило, она ослаблена хроническим стрессом. Если же защитные силы организма активизировать, это повысит устойчивость к воздействию стресса и инфекций. Впрочем, медики не рекомендуют «набрасываться» на лимон, когда вы уже заболели – он не лечит простуду или грипп, только облегчает боль в горле. Но регулярное употребление воды с лимоном помогает предотвратить развитие осложнений.

Насыщает организм антиоксидантами

Лимонный сок содержит флавоноиды и другие вещества, которые обладают антиоксидантными свойствами. Другими словами, они борются против вредных продуктов обмена веществ, или свободных радикалов. Антиоксиданты могут снизить риск развития заболеваний сердца, диабета и инсульта, а также появления злокачественных опухолей. Причем последний пункт исследовался детально. Доказано, что так называемые природные соединения лимоноиды препятствуют росту клеток рака кожи, легких, полости рта, молочной железы, толстой кишки и желудка.

Подавляет чувство голода

Лимоны содержат пектиновые волокна, которые подавляют чувство голода. Исследования доказали, что люди, употребляющие много пектина с пищей, легче теряют вес.

Приносит пользу, не нагружая фруктозой

Плюс воды с лимоном – еще и в том, что все достоинства такого питья не омрачаются высоким содержанием в нем фруктозы, как в остальных фруктовых соках. Даже напитки, которые кажутся нам несладкими, содержат немало сахарозы и фруктозы, которые имеют свойство превращаться в жир, как показали недавние исследования. Например, в яблочном соке сахарозы столько же, сколько и в лимонном – 1,5%. Зато в первом фруктовом соке фруктозы 5,5% и глюкозы 2,4%, а в лимонном – глюкозы 0,5%, фруктозы 0,5%.