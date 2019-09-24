Скачать
Вторник, 24.09.2019
Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение
Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение
Зеленский поручил Кабмину предпринять меры для недопущения масштабных ДТП с жертвами
Зеленский поручил Кабмину предпринять меры для недопущения масштабных ДТП с жертвами
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)

Главные причины держать под рукой воду с лимоном

Главные причины держать под рукой воду с лимоном
01:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Стакан воды с лимонным соком по утрам стал настоящим трендом среди женщин, желающих всегда выглядеть бодрыми и красивыми.

Кто-то пьет этот напиток, чтобы похудеть, а кто-то верит, что это помогает выводить токсины. Мы расскажем, какие свойства воды с лимоном научно подтверждены.

Стимулирует пищеварение

Именно поэтому первым напитком, который вы употребите утром, должен быть не кофе, а лимонная вода. Такая комбинация «будит» печень – утверждает известный американский диетолог Франк Липман. Все дело в том, что наша «внутренняя лаборатория» воспринимает лимонный сок как выброс пищеварительных соков. И отвечает на это выделением желчи. Мята и другие ароматизаторы еще больше «подхлестывают» процесс.

Восполняет нехватку электролитов

Электролиты – вещества, помогающие передавать электрические импульсы, без которых сокращения мышц будут затруднены. Лимонный сок содержит кальций, калий и магний, а это – три наиболее важных электролита, которые помогают телу работать. Здоровье во многом зависит от этих солей.

Дает суточную дозу витамина C

Лимон среднего размера содержит около 83 мг витамина С, а апельсин – около 63,5 мг. А чашка лимонного сока содержит 112 мг (мужчине необходимо 105 мг в день, а женщине – 85 мг). Кроме пользы для здоровья, это – еще и внешний вид. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало: женщины 40-74 лет, которые получали ежедневно дозу витамина С, имели меньше морщин и менее сухую кожу, чем сверстницы, которые не заботились об этом. Также витамин С является важным компонентом для образования коллагена, который необходим при заживлении и восстановлении тканей.

Укрепляет иммунную систему

Витамин С, калий и кальций стимулируют вашу иммунную систему. Как правило, она ослаблена хроническим стрессом. Если же защитные силы организма активизировать, это повысит устойчивость к воздействию стресса и инфекций. Впрочем, медики не рекомендуют «набрасываться» на лимон, когда вы уже заболели – он не лечит простуду или грипп, только облегчает боль в горле. Но регулярное употребление воды с лимоном помогает предотвратить развитие осложнений.

Насыщает организм антиоксидантами

Лимонный сок содержит флавоноиды и другие вещества, которые обладают антиоксидантными свойствами. Другими словами, они борются против вредных продуктов обмена веществ, или свободных радикалов. Антиоксиданты могут снизить риск развития заболеваний сердца, диабета и инсульта, а также появления злокачественных опухолей. Причем последний пункт исследовался детально. Доказано, что так называемые природные соединения лимоноиды препятствуют росту клеток рака кожи, легких, полости рта, молочной железы, толстой кишки и желудка.

Подавляет чувство голода

Лимоны содержат пектиновые волокна, которые подавляют чувство голода. Исследования доказали, что люди, употребляющие много пектина с пищей, легче теряют вес.

Популярные продукты, которые зря считают вредными

Приносит пользу, не нагружая фруктозой

Плюс воды с лимоном – еще и в том, что все достоинства такого питья не омрачаются высоким содержанием в нем фруктозы, как в остальных фруктовых соках. Даже напитки, которые кажутся нам несладкими, содержат немало сахарозы и фруктозы, которые имеют свойство превращаться в жир, как показали недавние исследования. Например, в яблочном соке сахарозы столько же, сколько и в лимонном – 1,5%. Зато в первом фруктовом соке фруктозы 5,5% и глюкозы 2,4%, а в лимонном – глюкозы 0,5%, фруктозы 0,5%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Вода с лимоном, Свойства воды с лимоном, Польза воды с лимоном, Почему нужно пить воду с лимоном.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
04 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
05 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Лучшие овощи и фрукты для излечения артрита
Лучшие овощи и фрукты для излечения артрита
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь