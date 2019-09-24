Лучшие овощи и фрукты для излечения артрита

Новости шоу бизнеса:Есть множество методов лечения артрита, но правильная диета стоит на первом месте.

В этом обзоре мы представляем те овощи и фрукты, которые облегчают течение неприятной болезни – артрита. Артрит – это заболевание, с которым многим приходится жить. Оно несет физические, эмоциональные и психические неудобства. При артрите суставы опухают и воспаляются, хрящ, соединяющий мышцы, распадается, и кости трутся друг о друга, причиняя страдания. Это сильно влияет на повседневную жизнь больных, вызывает подавленность и депрессию. Есть множество методов лечения этого заболевания, но правильная диета стоит на первом месте. Необходимо есть достаточно фруктов и овощей, и вот лучшие из них:

Черника

Ценные природные продукты отличаются ярким цветом, и черника не исключение. Черника богата антиоксидантами, которые помогают регулировать иммунную систему и выводить вредные токсины, наносящие вред суставам и ухудшают состояние. Она также содержит питательные вещества, которые благотворно влияют на организм в целом, и помогают смазке суставов.

Листовая капуста

Листовая капуста (Кале) богата очищающими организм антиоксидантами, но у нее есть и другие преимущества. Что необычно для овощей, она содержит омега-3 жирные кислоты, которые восстанавливают суставы. Эффект аналогичен белковым продуктам, которые защищают структуру суставов. Листовая капуста может повлиять на восстановление суставов, вне зависимости от причины их повреждения.

Имбирь

Имбирь – известное природное средство для борьбы со многими заболеваниями, в том числе и артритом. Он ускоряет обмен веществ и сжигает лишние калории, вызванные сидячим образом жизни. Имбирь облегчает боли в суставах, вызванные артритом, на длительное время. Аналогично листовой капусте и чернике, он регулирует иммунную систему, благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Чернослив

Главное преимущество чернослива в том, что его естественная сладость стимулирует в мозге положительные эмоции, а это компенсирует боли от артрита. Но, на более научном уровне, доказано, что в черносливе содержатся минералы – железо, медь и цинк. Железо накапливается в суставах, а медь помогает вырабатывать соединительную ткань, связывающую мышцы. Цинк же дает организму силы и долголетие.

Батат

Батат, известный как сладкий картофель, очень эффективен для борьбы с артритом. Он богат витамином С, который регулирует иммунную систему, а также железом, которое придает силу мышцам. В батате мало пестицидов, значит, он практически не содержит токсинов, которые усугубляют течение артрита. В дополнение, батат регулирует иммунную систему, благодаря высокому содержанию антиоксидантов.