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Чем полезен имбирь: уникальные качества корня

Чем полезен имбирь: уникальные качества корня
03:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Имбирь имеет очень богатые полезные свойства.

Образовалось целое справочно-энциклопедическое течение, которое развивает знания о терапевтических свойствах имбиря и предлагает варианты лечения различных недугов.

5 чудодейственных свойств имбиря, о которых стоит знать

Противовоспалительный эффект

Имбирь полон активированной протеазы. Это тот тип фермента, который помогает перерабатывать определенные белки в аминокислоты. Его в имбире столько, что это делает его лучшим средством для лечения воспалений и снятия болевых ощущений. Имбирь применяют при растяжении мышц, мигренях, спазмах. Он также способен снимать хронические боли при заболеваниях суставов.

Противогрибковый эффект

Антимикробные свойства имбиря уже не вызывают сомнений у специалистов. В этом продукте обнаружены такие соединения, как gingerdiol и galanolactone. Именно они уничтожают разного рода патогены. За счет этих веществ имбирь во все времена широко применялся для борьбы с бактериями, вирусами и грибком.

Регулятор сахара в крови

Гипергликемия, или избыток сахара в крови отлично поддается лечению с помощью имбиря. Это происходит с помощью ингибирования ферментов, используемых для расщепления углеводов, регулирования чувствительности и выделения инсулина. Не только лечение, но и профилактика избытка сахара действенна с помощью имбиря. Это свойство продукта позволяет также проводить профилактику болезней печени, почек, глаз и нервной системы, которые часто встречаются при сахарном диабете.

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Мощный антиоксидант

Имбирь содержит несколько мощных соединений, включая гингерол, шогаол и зингерон, которые помогают уменьшить вредное воздействие свободных радикалов и окислительного стресса. Именно поэтому имбирь отлично способен защитить организм от воздействия токсинов и эффектов стресса. Он также хорош при реабилитации после серьезных заболеваний.

Здоровье ЖКТ

Наиболее широко известен имбирь именно как средство для нормализации пищеварения. Естественные химические вещества, содержащиеся в имбире, помогают очищать кишечник. Имбирь при этом действует не только на сам ЖКТ, но и сопутствующие функции нервной системы, которые могут вызывать тошноту, головокружение и холодный пот при расстройствах пищеварения.

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Имбирь, Корень, Польза имбиря, Свойства имбиря.
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