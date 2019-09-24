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Диетологи рассказали как использовать малину для похудения

Диетологи рассказали как использовать малину для похудения
04:12 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Малиновая диета – это хороший способ разгрузить организм за 3 дня.

Похудеть можно с помощью малины, отмечают эксперты. Однако мало кто знает, что малина считается крайне диетическим продуктом, который составляет примерно 41 калорий на 100 грамм ягод. Малиновой диетой часто пользуются для укрепления иммунитета, нормализации работы пищеварительного тракта или просто для «сжигания» лишних калорий.

Однако стоит помнить, что гипотоникам (людям с патологически низким кровяным давлением) и тем, у кого больные почки, ее использовать не стоит.

Рецепт диеты на 3 дня:

На 3 дня вам понадобится 2 кг ягод малины. В течение дня выпивайте не менее двух литров чистой воды.

1-й завтрак: 100 г кефира, ряженки или натурального йогурта и 100 г малины.

2-й завтрак: малиновый молочный кисель или 200 г малины с медом или орехами.

Обед: 200 г вареной курицы, телятины или рыбы со свежими овощами, или малиновым соусом.

Ужин: запеченные овощи или фрукты, 200 г малины.

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Важно! Во время диеты полностью исключаются жареные и копченые блюда, хлеб.

Как рассказывают специалисты, за 3 дня диеты можно потерять около 3-х кг лишнего веса. Кроме того, малиновая диета повысит сопротивляемость вашего организма к простудным и вирусным заболеваниям.

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Диета, Похудение, Малина, Польза малины, Свойства малины.
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