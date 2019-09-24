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Обнаружено новое полезное свойство манго

Обнаружено новое полезное свойство манго
08:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Компоненты, входящие в состав пребиотических продуктов, полезны для больных раком, сердечников и диабетиков.

Врачи часто выступают в качестве защитников продуктов питания, рекомендуя к употреблению владеющие лечебными свойствами.

Результаты последнего исследования весьма обнадеживают. Эксперты из Ассоциации по культивированию при Научно-исследовательском институте Агаркара обнаружили пребиотические свойства в 12 сортов манго.

Наличие углеводов и фенольных соединений во фрукте, известном своей калорийностью и бета-каротином, дает мощный антиоксидантный эффект. Также витамин Е и селен, содержащиеся в плодах манго, поддерживают хорошую работу сердца.

Известно, что пребиотики помогают усваиваться питательным веществам в организме, стимулируют рост и активность бактерий пищеварительной системы.

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Получается, пребиотические свойства манго дают медикам новые возможности использования фрукта.

Доктора Смит Нилегоанкар и Вайшали Агте уже представили свои исследования на шестом симпозиуме Nutra India Summit. Открытие получило не одну награду и одобрение представителей пищевой промышленности.

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Здоровье, Mango, Польза манго, Советы медиков, Свойства манго.
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