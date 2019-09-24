Названые лучшие напитки для детоксикации организма (Фото)

Малина может держать метаболизм на высоком уровне и тем самым сжигает жир. Для приготовления малинового мохито понадобится 0,5 л. отфильтрованной воды, 2 чашки льда, 1 чашка малины, немного мяты. Налей воду в кувшин, добавь ягоды, мяту, лед. Оставь напиток на 1—4 часа в холодильнике.

Супер детокс напиток для лета – освежит, поможет похудеть и придаст энергии. Тебе понадобится стакан клубники, 2 чашки мякоти арбуза, пару веточек свежего розмарина, фильтрованная вода. Просто перемешай клубнику и розмарин в миске, затем соедини её с кубиками арбуза. Переложи в кувшин. Залей фильтрованной водой, перемешай и дай настояться напитку в холодильнике два часа.

Огуречный сок низкокалорийный и жутко полезный. Просто воспользуйся соковыжималкой для приготовления такого сока. Не добавляй в него воду и соль. Огуречный сок поможет очистить организм от ядов, омолодит и оздоровит его.

Смешай в блендере лимонный сок, сахар, чернику и горячую воду до тех пор, пока ягоды и сахар не образуют единую массу. Добавь холодную воду. Дай остыть напитку в течение часа. Подавать со льдом.

Черника является идеальным диетическим продуктом. Она способна противодействовать старению и даже омолаживать организм. Для приготовления детокс-напитка понадобится 0,5 чашки свежего лимонного сока, немного тростникового сахара, 1 чашка свежей черники, 1 чашка горячей воды, 0,5 л газировки, лед.

Смузи из зеленых овощей (зеленые салаты, огурец, сельдерей, шпинат, укроп, петрушка) выводят из организма токсины и лишнюю жидкость, защищают печень от пестицидов и тяжелых металлов. В зеленом смузи не должно плавать кусочков зелени. Для его приготовления воспользуйся мощным блендером, или просто готовь овощное смузи дольше, чем фруктовое или ягодное. Идеально выпивать "зеленый" фреш перед антицеллюлитным массажем. Тогда эффект процедуры будет намного сильнее.

Любые ягоды содержат богатейший комплекс витаминов, большинство из них – антиоксиданты. Для приготовления напитка понадобиться стакан сезонных ягод и 2-3 веточки базилика. Ягоды помыть, положить в графин, добавить базилик. Залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Оставить при комнатной температуре на полчаса. Затем можно употреблять.

Возьми половинку апельсина и пол стакана черники. Апельсин и чернику вымыть. Апельсин нарезать кружками и положить в графин, добавить чернику. Залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Через полчаса можно употреблять.

Для приготовления такого напитка понадобится 2 огурца, половинка лимона, 2-3 веточки мяты. Огурец и лимон нарезать кружочками. Положить в графин, добавить мяты и залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Оставить при комнатной температуре на полчаса.

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Детокс-напиток из клубники, киви и огурца

Клубника содержит витамин С и фолиевую кислоту, укрепляет иммунную систему и стенки сосудов. Эту ягоду обязательно стоит использовать для летнего детокса. При приготовлении клубничного детокс-напитка возьми 0, 5 стакана клубники, один киви, и один огурец.

Клубнику помыть, можно положить целиком или разрезать пополам. Киви и огурец также помыть и нарезать кольцами. Все положить в графин, залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Оставить при комнатной температуре на полчаса.

Такие детокс-напитки можно брать с собой всюду. Они и уталят жажду, и прекрасно насытят, и защитят организм от кишечных инфекций.