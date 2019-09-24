Хочу конфет, тортик и шоколадку: причины повышенной тяги к сладкому

Новости шоу бизнеса:Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили еще одну причину повышенной тяги к сладкому.

Недосып и беспокойный сон резко повышают тягу к сладкому, в то время как полноценный ночной отдых оказывает противоположный эффект и улучшает контроль над стремлением употреблять определенные пищевые компоненты. Вывод об этом был сделан исследователями из Университета штата Мичиган (США).

Ученые вели наблюдение за группой из нескольких десятков добровольцев. Они обратили внимание, что высоким потреблением сахара в рационе отличались те участники, которые спали меньше. Особенно сильной зависимость между недосыпом и тягой к поеданию сладостей была у женщин – потребление продуктов с сахаром у них увеличивалось на 15%.

"Бессонница влияет на "центр вознаграждения" мозга и увеличивает выработку кортизола. Чрезмерный прием пищи связан с влиянием этого гормона", — констатировали научные специалисты.

Кроме того, на высокие уровни кортизола в организме могут указывать такие симптомы, как увеличение веса, прыщи, сильная усталость и повышенное артериальное давление, пояснили авторы проекта.

Также они указали на похожее исследование, проводившееся в Японии. Осуществившие его ученые заявили, что следствием плохого и недостаточного сна у человека может стать обостренное желание употреблять пищу с высоким содержанием насыщенных жиров.