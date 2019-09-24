Здоровые зубки: от какого продукта стоит отказаться, чтобы забыть о стоматологе

Новости шоу бизнеса:Названа неожиданная причина проблем с зубами.

Ученые из Медицинского колледжа при Университете Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что в быстрорастворимом чае содержатся опасно высокие количества фторидов.

Так, в пакетированном чае обычной крепости присутствовало 6,5 частей фторидов на миллион, что заметно превышает допустимую концентрацию. Содержание фторидов в разных сортах чая варьировало от 1 до 6,5 частей на миллион.

Предельно допустимая концентрация фторидов в питьевой воде составляет 4 части на миллион, в то время как бутылочная минеральная вода не должна содержать более 2,4 частей фторидов на миллион.

По словам одного из авторов исследования профессора Майкла Уайта, специалистам известно о способности листьев чая накапливать фториды, поступающие из почвы и воды. Необходимо разобраться, как зависит содержание фторидов от сорта чая и года его сбора, подчеркнул профессор.

Кстати, содержащиеся в чае фториды в умеренных дозах могут быть полезны для зубов и укреплять кости.