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Врачи назвали пять углеводных продуктов, с которыми худеют

Врачи назвали пять углеводных продуктов, с которыми худеют
02:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Для здорового обменавеществ важно употреблять достаточно углеводов.

Безуглеводные системы питания с целью похудения сегодня испытывают бум популярности. Между тем, существуют такие продуктовые источники углеводов, которые не только полезны для здоровья, но и делают нас стройнее.

Отказ от углеводов и боязнь углеводов – это типичная проблема среди тех, кто активно худеет или старается оставаться в очень стройной форме. Безуглеводные диеты распространены среди звезд, что закрепляет успех этих типов питания.

Но диетологи подчеркивают: для здорового обменавеществ как раз важно употреблять достаточно углеводов. В каждомприеме пищи, по мнению экспертов, углеводовдолжно быть не менее 55%.

Углеводы обеспечивают организм топливом, из которого он добываетэнергию. Для пользы здоровью и фигуре ученые рекомендуютотдавать предпочтение сложным углеводам, которые долго перевариваются и поддерживают чувство сытости.

Кукуруза. Один из лучших углеводных продуктов. Кукуруза насыщена клетчаткой, содержит йод, фосфор, магний, кальций, железо. Желающим похудеть следует выбирать свежую кукурузу - в консервированной часто присутствует слишком много соли и сахара.

Стручковая фасоль. В ней мало калорий и одновременно много клетчатки, которая оздоровляет кишечную флору, улучшает иммунитет и активизирует метаболизм. Помимо этого в стручковой фасоли много белка.

Нут. Помимо клетчатки этот продукт богат растительным белком, улучшающим работу сердца, а также марганцем, который является борцом с преждевременного старения.

Паста. Да, худеть на макаронах возможно. Но также важно, чтобы паста была приготовлена из твердых сортов пшеницы и не была переваренной. Отдельное слово – о соусах. Если есть жирные и сливочные соусы с пастой, о похудении придется забыть. Макароны нужно сочетать с овощами, творогом – словом, с чем-то менее калорийным и насыщенным.

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Грибы. В этом источнике углеводов содержится много антиоксидантов, которые повышают сопротивляемость организма воспалениям и раку. Грибы стоит сочетать с крупами, тогда они будут лучше усваиваться.

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Диета, Похудение, Углеводы, Какие можно углеводы при похудении.
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