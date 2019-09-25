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Медики рассказали, почему хлеб нужно употреблять ежедневно

Медики рассказали, почему хлеб нужно употреблять ежедневно
05:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Не нужно бояться хлеба и тем более исключать его из рациона.

До 200 граммов качественного хлеба не из белой муки и лучше с добавлением цельного зерна можно и очень полезно употреблять в пищу каждый день, считают эксперты Всемирной организация здравоохранения. Специалисты призвали не отказываться от хлеба в погоне за стройной фигурой.

Хлеб является источником сложных или медленных углеводов, не очищенных от клетчатки (к пышным батонам и булкам из белой муки это не относится). Цельнозерновой хлеб позволяет организму дольше ощущать сытость и избегать вредных перекусов.

Один из самых больших плюсов качественного хлеба – это содержащиеся в нем аминокислоты. В хлебе их насчитывается 18 и практически каждая обладает полезным эффектом. В частности, в хлебе присутствует аминокислота триптофан, благодаря которой повышается настроение, улучшается сон, а также аминокислота цистин, активизирующая вывод токсинов и защищающая от преждевременного старения.

Названы витамины для хорошего зрения

Кроме того, в составе хлеба есть витамины – например, витамины группы В, которые помогают работе сердца, витамин Е, укрепляющий иммунитет, а также медь, цинк, железо, калий, натрий, кальций и фосфор.

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Хлеб, Польза хлеба, Свойства хлеба, Почему хлеб нужно есть каждый день.
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