Микропластик повсюду: Незримая опасность чайных пакетиков

Новости шоу бизнеса:Заваривая чай в пакетике, можно получить ударную дозу пластиковых микрочастиц.

Одноразовые чайные пакетики оказались серьезным источником пластикового загрязнения. Статья об этом опубликована в издании Environmental Science & Technology.

В последнее время многие производители пакетированного чая используют для пакетиков не бумагу, а синтетические вещества — например, пластик или полиэтилентерефталат (PET). Ученые из канадского Университета МакГилла решили проверить, как эти вещества ведут себя при заваривании чая в кипятке и не являются ли они источниками загрязнения. Для этого исследователи приобрели в магазинах Монреаля четыре вида пакетированного чая, тщательно удалили всю заварку, а затем на пять минут поместили пустые пакетики в кипяток при 95 °C.

Полученную жидкость затем проанализировали под микроскопом. Согласно приведенным в статье данным, при заваривании в течение пяти минут в чашку попадают порядка 11,6 миллиарда частиц микропластика (размером более 100 нм) и 3,1 миллиарда частиц нанопластика (менее 100 нм). Такой уровень загрязнения в тысячи раз выше тех, о которых ранее заявляли при исследовании других продуктов питания.

Исследователи также проверили, как подобные концентрации мелких частиц пластика скажутся на живых существах. В качестве испытуемых были выбраны большие дафнии — мелкие ракообразные, которых часто используют в качестве модельного объекта при экологических исследованиях. Хотя дафнии выживали при высоких концентрациях микропластика, ученые наблюдали у животных многочисленные анатомические и поведенческие отклонения.

Например, некоторые рачки не могли сформировать экзувий (разновидность экзоскелета) и демонстрировали аномальный рост. Другие же дафнии начинали плавать на гораздо большее расстояние, чем животные из контрольной группы.

«Знаний о вредном воздействии пластиковых частиц на здоровье человека у нас по прежнему нет, и существует настоятельная необходимость в исследовании потенциальных токсических механизмов [микропластика] у высших позвоночных и людей», — пишут авторы исследования. Дальнейшие работы в этой области должны иметь важное значение для оценки рисков использования пластика в продуктах питания.

Недавние исследования также показали, что ветер способен перемещать микропластик на сотни километров, а у немецких детей в организме можно найти 11 различных видов микропластиковых частиц.