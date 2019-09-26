Хоть невкусно, но полезно: почему не стоит отказываться от приема рыбьего жира

Новости шоу бизнеса:Рыбий жир оказался полезнее, чем мы думали.

О пользе рыбьего жира сказано уже немало. Ну а некоторые люди, которые проходили "курс принудительной профилактики" в детском саду так и вовсе никогда не забудут эту замечательную пищевую добавку. А она, меж тем, действительно очень замечательная. Ведь недавно группа исследователей из США выяснила, что рыбий жир куда как полезнее, чем о нем принято думать. Причем регулярный его прием может не только улучшить здоровье, но и спасти жизнь.

Общеизвестный факт пользы рыбьего жира заключается в его составе. В первую очередь — это витамины A и D, а также полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Они играют важную роль в восстановительных процессах, обновляя клетки кожи, улучшая состояние волос и ногтей и (по некоторым данным) даже помогают восстанавливать поврежденные клетки центральной нервной системы. Но основными преимуществом рыбьего жира всегда считалось снижение уровня холестерина в крови, за счет чего эта пищевая добавка крайне полезна тем, кто следит за здоровьем сердца и сосудов. Но, как выяснилось, это далеко не все, на что способен рыбий жир.

Группа исследователей из организации NAMS (North American Menopause Society), но пусть вас не пугает это словосочетание, ученые этой организации занимаются не только проблемами изучения женского здоровья, провели мета-анализ данных 26 000 человек и выявили некоторые закономерности, касающиеся омега-3 и витамина D. Ученые взяли данные мужчин и женщин разного возраста (включая как показатели крови, так и рост, вес и так далее), за которыми они наблюдали более пяти лет. Их выводы говорят о том, что потребление омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и витамина D связано не только со значительным сокращением сердечных приступов, как считалось ранее, но и со снижением риска развития онкологических заболеваний.

Полученная картина, конечно, не является истиной в последней инстанции и указывает на необходимость дополнительных исследований, чтобы определить пользу пищевых добавок, — говорит доктор Джоанн Мэнсон, ведущий автор исследования. Поскольку рак представляет собой очень опасное состояние, найти дополнительный и доступный источник профилактики против этого заболевания было бы неплохо.

Ученые выяснили, что среди всей группы добровольцев, принимавших участие в эксперименте, люди, в рационе которых диетическая рыба составляла в среднем около 1,5 порций в неделю, имели на 20-25% более низкий риск развития онкологических заболеваний в сравнении с теми людьми, которые практически не ели рыбу (или не принимали эквивалентное по количеству содержание омега-3 и витамина D).

Однако на "сухих" цифрах основывать исследование было бы преждевременно. Было проведено дополнительное изыскание о воздействии омега-3 жирных кислот на раковые клетки. Омега-3 в человеческом организме превращаются в эндоканнабиноидные эпоксиды — это молекулы, которые обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Однако когда эти вещества "встречают" раковые клетки, они замедляют и подавляют их рост, а также препятствуют миграции клеток. А это очень важно при борьбе с этим заболеванием. Конечно, вылечить рак приемом омега-3 не получится, но вот в профилактических целях такое свойство будет крайне полезным.

Сейчас ученые нацелены на проведение дополнительных изысканий с целью определения конкретных категорий людей и возрастных групп, на которые омега-3 будут оказывать наибольший положительный эффект. Это поможет разработать более четкие рекомендации по питанию и приему пищевых добавок на основе жирных кислот.