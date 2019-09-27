Надоедливая изжога: ТОП-4 полезных продукта от неприятных ощущений

1 Папайя Этот экзотический фрукт содержит специальный фермент папаин, который способствует пищеварению. Он предотвращает расстройство желудка, избавляет от тошноты и купирует изжогу.

2 Сок алоэ-вера Один из самых эффективных способов лечения изжоги – сок алоэ, который славится своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Особенно в том случае, если изжога вызвана гастритом или язвенной болезнью.

3 Банан Бананы – замечательное средство от изжоги. Они обволакивают стенки пищевода, тем самым снимая раздражение. А ферменты, которые в них содержатся, способствуют пищеварению и улучшают работу кишечника.