Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять

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Зелень: различные салаты, шпинат, базилик, кинза, укроп, петрушка и зеленый лук считаются неотъемлемой частью здорового рациона. И это абсолютно верно – в зелени великолепное сочетание витаминов и минералов, клетчатка и почти нет калорий. Но, как и все продукты, зелень не может быть однозначно полезна. За исключением, пожалуй, листьев салата – у них при разумном употреблении противопоказания могут быть только индивидуальными.

Петрушка помогает снижать уровень сахара в крови и ее очень рекомендуют диабетикам. Но при этом не стоит употреблять петрушку при проблемах с мочевым пузырем или почками. Шпинат богат кальцием и поможет защитить кости, но оне подойдет людям с заболеваниями почек, а также печени и ревматоидным артритом. Особенно стоить быть осторожными тем, у кого имеются камни в почках, мочевом или желчном пузыре.