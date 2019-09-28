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Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять

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Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
04:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чем полезны петрушка, укроп и зеленый лук, а кому лучше избегать этих продуктов? Поговорим о зелени, которая есть у всех на грядках.

  • 1

    Зелень: различные салаты, шпинат, базилик, кинза, укроп, петрушка и зеленый лук считаются неотъемлемой частью здорового рациона. И это абсолютно верно – в зелени великолепное сочетание витаминов и минералов, клетчатка и почти нет калорий. Но, как и все продукты, зелень не может быть однозначно полезна. За исключением, пожалуй, листьев салата – у них при разумном употреблении противопоказания могут быть только индивидуальными.

    Петрушка помогает снижать уровень сахара в крови и ее очень рекомендуют диабетикам. Но при этом не стоит употреблять петрушку при проблемах с мочевым пузырем или почками. Шпинат богат кальцием и поможет защитить кости, но оне подойдет людям с заболеваниями почек, а также печени и ревматоидным артритом. Особенно стоить быть осторожными тем, у кого имеются камни в почках, мочевом или желчном пузыре.

  • 2

    В зелени лука очень много цинка и фосфора – эти редкие минералы необходимы нам для здоровья репродуктивной системы и костей. Кроме того, лук очень богат фитонцидами. Но его не стоит кушать людям с язвенными заболеваниями ЖКТ или другими воспалительными процессами в органах пищеварения.

  • 3

    Укроп за счет высокого содержания витамина Р помогает укрепить сосуды. Эта зелень обладает мочегонным эффектом и поэтому злоупотребление укропом может быть действительно опасно для людей, принимающих мочегонные препараты – может возникнуть обезвоживание.

    Стоит помнить, что нет однозначно полезных продуктов – очень многое зависит от состояния организма. Поэтому необходимо прислушиваться к рекомендациям своего лечащего врача.

Топ-5 чудодейственных свойств имбиря, о которых стоит знать

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Здоровье, Полезные свойства, Петрушка, Укроп, Зелень, Вредные свойства, Садовая зелень.
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