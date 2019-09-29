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Названы продукты, вызывающие депрессию у женщин (Фото)

Названы продукты, вызывающие депрессию у женщин (Фото)
10:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследователи из Гарвардского университета обнаружили любопытную связь между рационом питания и психическим здоровьем у женщин.

Опасными для психики оказались хлеб, картофель и макароны.

Они установили, что любовь к некоторым продуктам делает представительниц прекрасного пола более склонными к депрессивным состояниям.

Исследователи из Гарварда утверждают: увлеченность пищей с высоким содержанием быстроусвояемых углеводов сказывается не только на физической форме женщин, но и на их настроении."Чем чаще женщина питается полуфабрикатами, макаронами и хлебобулочными изделиями, тем выше ее склонность к депрессивным состояниям", - заявили они, в частности.

Исследователи на протяжении 10 лет наблюдали и анализировали рацион питания нескольких сотен добровольных участниц проекта. Они убедились в том, что женщины, в рационе питания которых присутствовали рыба, фрукты и овощи, кисломолочная продукция, орехи и оливковое масло, имели гораздо более позитивные показатели своего психического состояния. Те, кто часто ел блюда из теста и мяса, а также постоянно употреблял готовые снэки в виде чипсов и сухариков, в разы чаще страдали депрессиями.

Какие продукты вызывают сонливость (Фото)

Еще раньше представители науки высказывались о том, что женщины сильнее подвержены развитию депрессивных состояний в силу лабильности гормональной системы. Ненатуральные компоненты, содержащиеся в вышеперечисленных продуктах, еще больше ослабляют нервную систему у женщин, предостерегли врачи.

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Здоровье, Ученые, Картофель, Макароны, Исследователи, Совет медиков.
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