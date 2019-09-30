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Самые важные витамины для работы мозга

Самые важные витамины для работы мозга
14:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Регулярное употребление витаминов Е, С и А полезно для здоровья мозга, — утверждают медики.

Поддержание хорошего самочуствия и всех органов невозможно без нормальной работы "самого умного" органа — мозга. 

Действие витаминов

Витамин Е защищает клетки мозга и содержится в растительном масле и сливочном, молоке, яйцах, зелени мясе.

Витамин С незаменим для активизации мыслительных процессов, и кроме цитрусовых, им богата любая зелень, черная смородина, облепиха и шиповник.

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Витамин А образуется из бета-каротина. Темно-зеленые и оранжевые овощи — кладезь бета-каротина. Также витамин А есть в печени трески, болгарском перце, молочных продуктах, рыбе.

Максимально стимулируют активность мозга такие макроэлементы как глюкоза, железо, фосфор. А калий улучшит память.

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Мозг, Здоровье, Витамины, Работа мозга, Советы медиков.
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