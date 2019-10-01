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Врачи назвали важные полезные свойства граната

Врачи назвали важные полезные свойства граната
00:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В одном плоде этого фрукта содержится, как правило, 100 зёрен, которые и являются съедобной частью плода.

Помимо самостоятельного употребления, зёрна граната прекрасно подходят для добавления в йогурты, салаты, коктейли, блюда из риса. А что из полезных свойств может предложить нам гранат?

Предотвращение морщин

Одно из главных преимуществ граната состоит в том, что он замедляет процесс старения и помогает в борьбе с морщинами. Гранаты – прекрасный источник полифенола, антиоксиданта, который влияет на красоту и молодость кожи.

Повышение уровня тестостерона

Гранаты являются источником питательных веществ, повышающих либидо, что делает их естественным афродизиаком. Нехватка гормона тестостерона может выражаться в низкой сексуальной энергии, наборе веса и плохом настроении. Однако некоторые фрукты, в том числе гранат, способствуют естественному увеличению гормона в разумных пределах.

Противовоспалительные свойства

Одним из лучших фруктов в борьбе с воспалением является гранат. Лицам, страдающим симптомами артрита, очень рекомендуется не пренебрегать этим фруктом.

Низкое содержание сахара

Если вы чувствительны к продуктам с высоким содержанием сахара, в том числе фруктам, вам стоит сделать выбор в пользу граната. Они содержат примерно 8 г сахара на полстакана зёрен.

Снижение кровяного давления

По результатам исследований, гранаты способствуют снижению кровяного давления у людей, страдающих хроническим повышенным кровяным давлением.

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Повышение уровня серотонина

В ходе многочисленных исследований была отмечена способность граната повышать уровень серотонина в организме. Гранат влияет на немедленное улучшение настроения и чувство благополучия. Регулярное потребление этого фрукта в сочетании с правильно сбалансированной диетой и физическими упражнениями может стать натуральной альтернативой антидепрессанту.

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Правильное питание, Свойства граната, Гранат, Польза граната, Здоровый рацион.
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