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Отказ от завтрака провоцирует ожирение

Отказ от завтрака провоцирует ожирение
02:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Подростки, которые игнорируют утренние приемы пищи, чаще злоупотребляют перекусами по дороге в школу – главным образом, фастфудом.

Отказ от завтрака - распространенная среди подростков привычка. Такая привычка провоцирует у них развитие ожирения, показало новое исследование.

Портал Medicalxpress сообщил об исследовании ученых из Бразилии, которые установили, что типичный для подростков пропуск завтрака способствует появлению избыточного жира и преждевременных нарушений здоровья, включая диабет второго типа и сердечно-сосудистые отклонения.

Почему же развивается ожирение у подростков, которые казалось бы отказываются от еды? Исследователи сообщают, что дети, которые игнорируют утренние приемы пищи, чаще злоупотребляют перекусами по дороге в школу – главным образом, фастфудом. Авторы работы резюмировали, что отказ от завтрака провоцирует ожирение у подростков независимо от пола, места проживания и продолжительности сна.

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Ведущий эксперт проекта, профессор Аугусто Сезар Феррейра де Мораес заявил: «Среди всех проанализированных видов поведения, связанных с энергетическим балансом, самая сильная корреляция наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения». Также, отметили исследователи, большое влияние на развитие детского ожирения оказывает сидячий образ жизни.

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Все по теме:

Ожирение, Завтраки, Причины ожирения, Отказ от завтраков, Опасность отказа от завтраков, Почему нельзя отказывать от завтраков.
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