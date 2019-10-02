Названы лучшие напитки для здоровья печени

Новости шоу бизнеса:Печень категорически не любит алкоголь и сладкие газировки.

А какие напитки, наоборот, действуют на нее положительно? Самый лучший напиток для печени – обыкновенная чистая вода, которой нужно выпивать не менее 1,5 л в день. Иначе загущается желчь, и печени становится сложнее избавляться от накопившихся в ней токсинов. Минеральные лечебные воды пейте только по согласованию с врачом – не все из них полезны при нарушениях в работе печени.

• Можно пить чай, но предпочтение отдавать зеленому или желтому. В них больше антиоксидантов, защищающих ткани печени и способствующих восстановлению утраченных клеток. К тому же крепкий черный чай, как и кофе, способствует обезвоживанию организма.

• Вместо сладкой газировки пейте кисло-сладкие морсы и компоты (из варенья, сухофруктов, мороженых ягод) с медом. Очень полезны для печени свежие овощные, фруктовые и ягодные соки. А вот большинство пакетированных напитков, в которых могут содержаться консерванты и большое количество сахара, скорее вредны. Настоящим лекарством является смесь морковного, свекольного и огуречного соков в равных частях. Свекольный сок перед употреблением должен обязательно постоять в посуде с открытой крышкой, чтобы испарились летучие соединения, раздражающие желудок. В небольших количествах (по полстакана в день) полезны фруктовые и ягодные соки.

• Наконец, благотворно на состояние печени действует отвар шиповника. Выпивайте хотя бы по 0,5 стакана этого напитка 3-4 раза в неделю.