Скачать
Среда, 02.10.2019
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины
Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Невероятная победа Шахтера в Лиге чемпионов
"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)
"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)

Названы лучшие напитки для здоровья печени

Названы лучшие напитки для здоровья печени
03:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Печень категорически не любит алкоголь и сладкие газировки.

А какие напитки, наоборот, действуют на нее положительно? Самый лучший напиток для печени – обыкновенная чистая вода, которой нужно выпивать не менее 1,5 л в день. Иначе загущается желчь, и печени становится сложнее избавляться от накопившихся в ней токсинов. Минеральные лечебные воды пейте только по согласованию с врачом – не все из них полезны при нарушениях в работе печени.

• Можно пить чай, но предпочтение отдавать зеленому или желтому. В них больше антиоксидантов, защищающих ткани печени и способствующих восстановлению утраченных клеток. К тому же крепкий черный чай, как и кофе, способствует обезвоживанию организма.

• Вместо сладкой газировки пейте кисло-сладкие морсы и компоты (из варенья, сухофруктов, мороженых ягод) с медом. Очень полезны для печени свежие овощные, фруктовые и ягодные соки. А вот большинство пакетированных напитков, в которых могут содержаться консерванты и большое количество сахара, скорее вредны. Настоящим лекарством является смесь морковного, свекольного и огуречного соков в равных частях. Свекольный сок перед употреблением должен обязательно постоять в посуде с открытой крышкой, чтобы испарились летучие соединения, раздражающие желудок. В небольших количествах (по полстакана в день) полезны фруктовые и ягодные соки.

Врачи назвали причины включить мяту в свой ежедневный рацион

• Наконец, благотворно на состояние печени действует отвар шиповника. Выпивайте хотя бы по 0,5 стакана этого напитка 3-4 раза в неделю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Напитки, Печень, Здоровье печени, Напитки для печени, Какие напитки противопоказаны для печени.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Кучма подписал "формулу Штайнмайера"?: Зеленский провел брифинг (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)
"Формула Штайнмайера": к ОПУ пришли протестующие
&quot;Формула Штайнмайера&quot;, выборы на Донбассе и &quot;нормандская встреча&quot;: тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Тезисы Зеленского с брифинга о "формуле Штайнмайера"
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь