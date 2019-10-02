Народные средства от депрессии (Фото)

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Депрессия — эмоциональное расстройство, которое сказывается как на физическом, там и на психическом состоянии здоровья человека. Все зависит от степени ее выраженности.

Душица обыкновенная

Для улучшения настроения добавляйте душицу в различные блюда по 1 г 3 раза в день.