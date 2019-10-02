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Народные средства от депрессии (Фото)

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Народные средства от депрессии (Фото)
23:35 Ср, 2 Октябрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Из-за бешеного ритма жизни современного общества сейчас депрессия стала проблемой мирового масштаба.

  • 1

    Депрессия — эмоциональное расстройство, которое сказывается как на физическом, там и на психическом состоянии здоровья человека. Все зависит от степени ее выраженности.

    Душица обыкновенная

    Для улучшения настроения добавляйте душицу в различные блюда по 1 г 3 раза в день.

  • 2

    Зверобой продырявленный

    Зверобой относится к лучшим антидепрессантам. При депрессии пить отвар травы (10 г сырья залить 200 мл кипятка, кипятить 3 минуты) по трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 

  • 3

    Имбирь лекарственный

    Поднимающий настроение аромат пряности и способность усиливать действие любого растительного экстракта делает его желанным компонентом различных смесей, принимаемых при депрессии.

  • 4

    Кориандр посевной

    Принимать настойку плодов как антидепрессант (готовится в соотношении 1:5 на 40% спирте. Поставить. Плотно закрыв, на 7-10 дней в темное место) по 20 капель 2-3 раза в день. 

  • 5

    Лаванда узколистная

    При депрессивных состояниях принимать настойку свежих цветков (готовить в соотношении 1:5 на 40% спирте. Поставить, плотно закрыв, на 7-10 дней в темное место) по 40-50 капель 1-2 раза в день.

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Депрессия, Здоровье, Стресс, Народные средства, Как побороть депрессию, Советы медиков.
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