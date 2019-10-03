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Польза "искусственного" солнца: как правильно загорать в солярии

Польза "искусственного" солнца: как правильно загорать в солярии
09:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Солярий имеет множество преимуществ, утверждают эксперты.

Солярий вызывает образование витамина D, который является жизненно необходимым для усвоения фосфора и кальция нашим организмом, отвечающих за крепость костей и мышц.

Помимо этого, солярий способствует активации обменных процессов в организме, эндокринной деятельности и кровообращения. Весной в период ослабления иммунитета солярий помогает нашему организму бороться с простудами, а также оказывает благотворное влияние на лечение заболеваний кожи: псориаза, экземы, угревой сыпи.

Как правильно загорать в солярии? Даже если вы считаете себя совершенно здоровым человеком, нужно обязательно проконсультироваться с врачом перед посещением солярия. Нужно учитывать то, что при некоторых заболеваниях: мастопатии, сахарном диабете, гипертонии, нарушениях работы щитовидной железы, сбоях в женской половой сфере загар является противопоказанным. Если вы собираетесь в солярий, нужно вспомнить, какие лекарственные препараты вы принимали в последнее время. К медикаментам, вызывающим раздражение кожи и повышенную чувствительность к солнечному свету, относятся препараты на основе лекарственных трав (зверобоя, например), а также многие антибиотики.

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Однако отсутствие противопоказаний не является поводом для того, чтобы лежать в солярии часами. Самое страшное, что вам может грозить при чрезмерном увлечении ультрафиолетом, это рак кожи.

При получении чрезмерного количества УФ-лучей, происходит активизация вируса герпеса. Кроме этого, под влиянием солнца кожа стареет, причем "искусственного" солнца это тоже касается. В случае частого посещения солярия утолщается роговой слой кожи, что вызывает ее преждевременное старение. Поэтому важно соблюдать меру – посещать солярий не чаще чем 2-3 раза в неделю, причем длительность сеанса не должна превышать 15-20 минут.

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Здоровье, Солярий, Польза.
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