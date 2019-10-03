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Назван самый полезный напиток (Фото)

Назван самый полезный напиток (Фото)
22:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые составили список самых полезных напитков для организма человека.

Специалисты предостерегают от употребления энергетических напитков.

По мнению специалистов, наиболее полезным напитком является обычная питьевая вода.

Она незаменима для здоровья тех, кто активно занимается спортом.

Именно вода поможет быстро восстановить силы после напряженных занятий без побочных эффектов.

Эксперты уверены, что обычные спортивные напитки, которые в последние годы приобрели бешеную популярность, способны оказать неблагоприятное воздействие на организм. Несмотря на наличие всех необходимых спортсмену элементов в составе спортивного питания, добавки могут привести к значительным проблемам с весом и разрушению зубов.

Назван самый полезный для здоровья десерт

Также специалисты предостерегают от употребления энергетических напитков. Высокая концентрация кофеина в энергетиках может обернуться для человека аритмией, расстройствами желудка и сильными головными болями.

Сообщается, что данные выводы исследователи смогли сделать по результатам масштабных наблюдений. В ходе опытов ученые тщательно анализировали воздействие каждого напитка на человеческий организм.

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Здоровье, Напитки, Энергетические напитки, Совет медиков.
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