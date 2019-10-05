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Эффективное средство: пять веских причин добавить ананасовый сок в свой рацион

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Эффективное средство: пять веских причин добавить ананасовый сок в свой рацион
10:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ананасовый сок повышает иммунитет, улучшает пищеварение и состояние кожи.

  • 1

    Повышает иммунитет

    Филиппинские ученые изучили влияние ананаса на детей школьного возраста. Те из них, которые ежедневно съедали консервированный ананас, в меньшей степени подвергались риску вирусных и бактериальных инфекций.

  • 2

    Улучшает пищеварение

    Бромелайн – фермент, содержащийся в стебле и соке ананаса, который помогает разрушать и переваривать белки. Бромелайн в виде капсул уменьшает отек, кровоподтеки, сокращает время заживления и послеоперационного восстановления.

  • 3

    Подавляет рост раковых клеток

    Лабораторное исследование, в котором использовался свежий ананасовый сок, показало, что сок из ядра, стебля и мякоти подавляет рост раковых клеток яичников и толстой кишки.

  • 4

    Улучшает состояние кожи

    Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты помогают бороться с повреждениями кожи, уменьшают морщины и улучшают общее состояние здоровья кожи. Витамин С также помогает при образовании коллагена, который придает коже прочность и упругость.

  • 5

    Снижает риск возникновения катаракты

    Согласно исследованию ученых, диета, богатая витамином С, снижает риск возникновения катаракты в три раза. Жидкость внутри глаза содержит витамин С, поэтому диета, с высоким содержанием этого витамина, помогает поддерживать эту жидкость, предотвращая распад, который приводит к катаракте.

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Питание, Здоровье, Сок, Польза, Ананасовый сок.
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