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Шиповник: чем полезен и как заваривать

Шиповник: чем полезен и как заваривать
13:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Шиповник богат на большое количество полезных веществ, которые нужны нашему организму каждый день.

В шиповнике есть витамины С, В, К, Е и Р, а также хром, магний, кальций и калий.

Отвар из красных плодов используют как общеукрепляющее средство, которое хорошо повышает иммунитет. Отвар из шиповника можно употреблять как профилактическое средство в период распространения простуд и гриппа.

Как приготовить отвар из шиповника:

Для приготовления отвара из шиповника возьмите 3 ст. ложки сухих плодов и слейте 1 литром кипятка.

Отвар настаивают в термосе 12 часов, рекомендуется принимать за 30-40 минут до еды.

Перед тем, как готовить отвар, ягоды промыть и измельчить. Таким образом напиток скорее настоится.

К отвару не желательно добавлять сахар, вместо этого мед можно добавлять.

Кому нельзя употреблять отвар из шиповника:

Не стоит употреблять отвар из шиповника людям, у которых есть аллергия на витамин С, больным диабетом, желчнокаменной болезнью.

Не принесет такой напиток пользы тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, кто страдает гастритом.

Соответственно, перед приемом отвара из шиповника стоит проконсультироваться у врача.

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Питание, Здоровье, Шиповник, Польза, Отвар из шиповника.
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