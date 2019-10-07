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Понедельник, 07.10.2019
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Продукты, от которых можно быстро располнеть

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Продукты, от которых можно быстро располнеть
23:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Топ 5 продуктов, из-за которых мы полнеем.

  • 1

    В то время как определенные продукты питания ускоряют метаболизм и помогают в борьбе с лишним весом, существует и пища, которая производит противоположный эффект. Диетологи из Франции назвали 5 продуктов, из-за которых мы полнеем.

    Пшеничная мука.

    Хотя белые паста и хлеб на вкус кажется гораздо более приятными, чем их цельнозерновые аналоги, все равно данные продукты следует избегать. Пшеничная мука практически не содержит волокон, и наш организм не использует никакую энергию для их расщепления, а это снижает скорость метаболизма.

  • 2

    Сливочное масло.

    Насыщенные жирные кислоты Омега-6, которые содержатся в сливочном масле, усиливают резистентность к инсулину. Из-за этого наш организм превращает слишком большое количество углеводов в жир. Поэтому подумайте дважды перед тем, как намазывать сливочное масло на хлеб.

  • 3

    Газированные напитки.

    Содержащий большое количество сахара сироп, встречающийся в газированных напитках, существенно замедляет метаболизм. Сироп с кукурузной фруктозой оказывает еще более травматическое воздействие на процессы метаболизма в организме.

  • 4

    Конфеты.

    Сладости вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, они быстро абсорбируется организмом. Это также замедляет скорость метаболизма. Сладкоежкам можно употреблять темный шоколад, чтобы удовлетворять свою тягу к сладкому без ударов по уровню сахара в крови.

  • 5

    Алкогольные напитки.

    Всего пара бокалов мартини уже снижают способность организма к сжиганию жира. Это связано с тем, что употребляемый нами алкоголь используется организмом в качестве источника топлива для энергии вместо углеводов, которые сохраняются в качестве жира.

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Питание, Алкоголь, Сладкое, Ожирение, Вред, Мучное, Худеение.
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