Продукты, от которых можно быстро располнеть

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В то время как определенные продукты питания ускоряют метаболизм и помогают в борьбе с лишним весом, существует и пища, которая производит противоположный эффект. Диетологи из Франции назвали 5 продуктов, из-за которых мы полнеем.

Пшеничная мука.

Хотя белые паста и хлеб на вкус кажется гораздо более приятными, чем их цельнозерновые аналоги, все равно данные продукты следует избегать. Пшеничная мука практически не содержит волокон, и наш организм не использует никакую энергию для их расщепления, а это снижает скорость метаболизма.