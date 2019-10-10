Известные продукты, которые могут привести к появлению прыщей

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Всем нам известно, что здоровье нашей кожи напрямую зависит от того, что мы едим и экспертное мнение ведущих медиков, диетологов и косметологов – тому подтверждение.

Американский ученый и эксперт в области интегративной медицины Франк Липман, который консультирует многих голливудских красавиц, в числе которых Гвинет Пэлтроу, убежден, что красота и чистота кожи зависит от нашего образа жизни и питания, а не от косметических средств, которые мы используем.

Именно поэтому специалист рекомендует всем без исключения женщинам уделить особое внимание своему питанию и навсегда исключить некоторые продукты из своего рациона, чтобы сохранить красоту кожи. О том, от каких продуктов нужно отказаться для того, чтобы кожа была чистой и красивой.

Молочные продукты

Доктор Липман советует всем, кто страдает от акне, полностью исключить из рациона молочные продукты.

"Молочные продукты - это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт. Например, исследование ученых, проведенное еще в 2009 году показало, что коровье молоко увеличивает как количество людей с акне, так и тяжесть угревой болезни" - говорит эксперт.