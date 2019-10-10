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Четверг, 10.10.2019
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Советы для худеющих: как обмануть чувство голода

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Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
00:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Постоянное чувство голода – ночной кошмар желающих избавиться от лишнего веса.

  • 1

    Вы уже распланировали свой рацион, сократили количество потребляемых калорий и перешли на здоровое питание. Но! Проходит неделя, день, два, а возможно всего лишь несколько часов, и вы совершаете бессознательный и бесконтрольный налет на холодильник, сметая все съедобное на своем пути.

    Вместо того, чтобы избавиться от лишнего веса, вы перечеркиваете результат своей диеты и получаете сильное чувство вины, которое чаще всего также заедается несметным количеством пищи. Не стоит расстраиваться, такое случалось с каждым, кто хоть раз пытался сидеть на диете. Однако вы можете научиться обманывать свой организм, заставляя его верить в то, что вы не голодны, говорят диетологи.

    Пейте воду

    Большое количество выпиваемой воды – один из самых важных способов сохранить здоровье и избавиться от чувства голода. Питьевая вода выводит из вашего организма токсины, а также наполняет ваш желудок и дает вам чувство сытости. Чтобы избавиться от чувства голода, вам нужно пить восемь стаканов воды в день и по одному перед каждым приемом пищи.

  • 2

    Жуйте жвачку

    Жевательная резинка имитирует прием пищи, обманывая ваш организм. Ваше тело уверено в том, что вы едите, а на самом деле вы все еще придерживаетесь своей диеты. Кроме того, жвачка укрепляет мышцы челюсти и повышает концентрацию внимания.

  • 3

    Вздремните

    Не можете перестать думать о еде? Попробуйте немного поспать, и вероятнее всего вы проснетесь энергичным и отдохнувшим. Большинство людей не ощущает голода после пробуждения, так как в это время ваш желудок производит меньше кислоты. Короткий сон поможет вам воссоздать это чувство.

  • 4

    Ешьте небольшими порциями

    Лучший способ оставаться сытым – часто есть. Да, это действительно поможет вам похудеть. Заменив один большой прием пищи большим количеством перекусов, вы повысите свой метаболизм, а ваш желудок перестанет постоянно требовать еды. Попробуйте разбить дневную норму пищи на 6 приемов пищи.

  • 5

    Ешьте больше свежих овощей

    Если вам не удалось избавиться от чувства голода, съешьте то, что даст вам чувство сытости и избавит вас от чувства вины. Некрахмалистые овощи – те самые продукты, которые можно есть в течение дня, не прибавляя в весе. К примеру, на употребление сельдерея организм тратит больше калорий, чем в нем содержится.

  • 6

    Уменьшите количество углеводов

    Углеводы стимулируют выработку инсулина, вызывая чувство голода. В итоге вместо того, чтобы почувствовать себя сытым, вы начинаете ощущать постоянный голод. Уменьшите количество потребляемых углеводов, и вы сможете контролировать свой организм.

  • 7

    Увеличьте количество белка

    На переработку белка вашим организмом тратится больше времени, чем на переработку углеводов. Пища с большим количеством белка поможет вам оставаться сытым между приемами еды.

  • 8

    Увеличьте количество клетчатки

    Клетчатка быстро заполняет ваш желудок и требует много времени для усвоения. Клетчатка содержится в больших количествах в овсяных, пшеничных или ржаных отрубях, бобовых, сухофруктах и таких овощах, как морковь, свекла, спаржа, сельдерей, капуста, брокколи и шпинат.

  • 9

    Не пропускайте завтрак

    Большое количество людей не испытывает сильного голода по утрам, поэтому завтрак не кажется им важной составляющей рациона. На самом деле завтрак ни в коем случае нельзя пропускать. Он запускает ваш метаболизм и дает вам хороший заряд энергии на весь день.

  • 10

    Ешьте больше яиц

    Ищете продукт с низким содержанием жира и высоким содержанием белка? Продукт, способный избавить вас от чувства голода и дать необходимый заряд энергии? Такой продукт существует, и это – яйца. Если у вас есть проблемы с высоким уровнем холестерином, откажитесь от употребления желтков.

  • 11

    Чаще чистите зубы и язык

    Мятная зубная паста подавляет работу ваших вкусовых рецепторов, отбивая у вас желание что-либо съесть. Во-первых, из-за насыщенного вкуса зубной пасты вы не почувствуете вкуса любой другой еды. Во-вторых, мятный привкус во рту обманет ваш организм, давая ему понять, что вы только что что-то съели.

  • 12

    Делайте зарядку

    Любые физические упражнения, будь то ходьба, бег трусцой или простая зарядка по утрам, повышают уровень адреналина в вашем организме и снижают чувство голода. К тому же, это неплохой способ скоротать время между приемами пищи.

  • 13

    Избегайте соли

    Чрезмерное потребление соли вредно для вашего организма и может привести к обезвоживанию. Кроме того, многие люди часто путают ощущения голода и жажды. Соль заставляет вас испытывать жажду, в то время как вы будете ошибочно принимать его за чувство голода.

  • 14

    Избегайте сахара

    Кроме того, что сахар хорошо усваивается организмом и способствует увеличению массы тела, он увеличивает чувство голода. Сладкого перекуса не хватит надолго и вам придется употребить больше пищи, чем было запланировано.

  • 15

    Избегайте алкоголя

    Алкоголь – это "пустые" калории, которые не приносят вашему организму никакой пользы. Кроме того, алкоголь увеличивает аппетит. Дело в том, что легкое опьянение мешает вам понять, какое количество пищи вам действительно необходимо. Вы расслаблены и вероятно употребите большую порцию, чем если бы вы были трезвым.

10 простых шагов, которые помогут отучить вас от сладкого

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Алкоголь, Диета, Сахар, Голод, Лишний вес, Соль, Углеводы.
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