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Супрун рассказала, почему нельзя закрывать глаза на депрессию

Супрун рассказала, почему нельзя закрывать глаза на депрессию
18:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:10 октября отмечается День психического здоровья, и в этом году его главная тема – предотвращение суицидов.

В мире каждые 40 секунд один человек прощается с жизнью, что за год составляет более 800 тысяч человек. 40-60% суицидов совершают люди, которые находятся в состоянии депрессии. К 2030 году она может войти в первую тройку болезней с распространением в странах с низким доходом и второй – со средним, сообщает бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

Чаще всего депрессией болеют люди, пережившие травматический опыт, в частности ветераны войны, жертвы насилия или теракта. Также из-за нее часто страдают люди с алкогольной и наркозависимостью, и представители дискриминируемых групп.

Большое количество больных есть и среди детей и подростков, которые сталкиваются с буллингом, травлей и несправедливостью или же с болезненными отношениями. Сейчас очень важно говорить о психологических и психических проблемах, ведь если их лечить вовремя - самоубийства можно предотвратить.

Ульяна Супрун: “Заботиться о психическом здоровье не менее важно, чем физическом.”

Не стесняйтесь обратиться за помощью

Если вы чувствуете проблему, обязательно обратитесь за помощью к психологам или психотерапевтам. Выбирайте специалиста, с которым вам комфортно и легко общаться, чтобы было проще открыться.

Народные средства от депрессии (Фото)

Также сходите на прием к своему семейному врачу. Он должен убедиться, не вызвано ли ваш депрессивное состояние другими болезнями, например, нарушением работы щитовидной железы, и не имеет других сопутствующих заболеваний.

Не стесняйтесь обсудить свои проблемы с друзьями и родными. Найдите хотя бы одного человека, который сможет вас выслушать, понять и поддержать.

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Депрессия, Здоровье, Стресс, Народные средства, Как побороть депрессию, Советы медиков.
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