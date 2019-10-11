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Не грустите - перекусите: помогает ли здоровое питание в борьбе с депрессией?

Не грустите - перекусите: помогает ли здоровое питание в борьбе с депрессией?
03:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Здоровая пища оказалась средством борьбы с депрессией.

Корреляция между депрессией и пристрастием к нездоровой пище показана уже неоднократно. Однако причинно-следственная связь между ними остается неясной: вызывает ли депрессия тягу к вредной диете или диета усиливает симптомы депрессии? Возможно, верен второй вариант, и именно режим питания оказывает влияние на психическое состояние. К таким выводам пришли ученые из австралийского Университета Маккуори, проследившие за состоянием добровольцев после перехода на здоровую диету.

В статье, опубликованной в журнале PLOS One, Хизер Фрэнсис (Heather Francis) и ее соавторы рассказывают об экспериментах с 76 добровольцами — студентами, демонстрировавшими симптомы умеренной депрессии. Их разделили на две группы: участники первой продолжали питаться как обычно, а для второй диету сменили на более здоровую, в духе средиземноморской.

После трех недель индикаторы депрессии во второй группе вернулись на уровень нормы, люди сообщали о снижении тревожности, чего в первой группе не наблюдалось. Три месяца спустя (когда добровольцы жили обычной жизнью и питались в своем привычном режиме) эти позитивные эффекты ослабли.

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Только 21 процент участников второй группы по собственной воле продолжили придерживаться здорового питания — и у них улучшение состояния сохранилось и через три месяца.

Разумеется, речь может идти всего лишь об эффекте плацебо. Добровольцы знали о переходе на здоровое питание, что само по себе могло стимулировать улучшение их состояния.

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Не отличается новая работа и большими размерами выборки. Мы только начинаем понимать возможную связь между режимом питания и психическим состоянием, и пока что эмоциональная поддержка, здоровая физическая активность и своевременное обращение к специалисту остаются лучшими средствами борьбы с депрессией. Но и здоровая диета делу точно не повредит.

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Депрессия, Здоровое питание, Еда, Плацебо.
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