Сочная осень: самые полезные осенние ягоды

1 Ягоды очень полезны для здоровья человека. Особенно они необходимы в осеннем сезоне, когда требуется больше витаминов и полезных веществ. Шиповник Далекий предок садовых роз очень полезен в осеннем сезоне. Плоды содержат много витамина С, причем даже больше, чем в лимоне, апельсине, черной смородине. Соответственно, эта ягода становится отличной защитой от простудных заболеваний.

2 Бузина В этой осенней ягоде тоже очень много витамина С. Кроме того, ягода содержит йод. Все это очень важно для поддержания крепкого иммунитета. Таким образом, чай из бузины становится незаменимым напитком осенью.

3 Калина Такую ягоду стоит употреблять в осеннем сезоне в любом виде. Благодаря витаминам С, Р и Н она становится замечательным профилактическим средством против простудных заболеваний и гриппа. А если вы уже заразились, то калина сможет избавить от неприятных признаков болезней.

4 Облепиха Эта ягода позволяет насытить организм витаминами А, С, е, К, группы В, магнием, калием, марганцем, фолиевой кислотой. Все они нужны для женщин, которые готовятся к беременности и уже находятся в интересном положении. Также облепиха – отлично помогает предотвратить развитие патологий нервной системы у плода.

5 Черноплодная рябина По-другому растение еще называют аронием. В нем также немало витамина С, которого ничуть не меньше, чем в лимоне. В осенний период очень важно употреблять такую ягоду для профилактики простуд и заболеваний щитовидной железы.

6 Костяника В конце сентября созревает урожай этой ягоды, которую просто необходимо включить в рацион. Она позволяет добиться жаропонижающего эффекта, поэтому при высокой температуре очень полезно есть костянику.