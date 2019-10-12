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Распространенные "здоровые привычки", которые оказались заблуждением (Фото)

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Распространенные "здоровые привычки", которые оказались заблуждением (Фото)
15:11 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы предлагаем познакомиться со списком распространенных в обществе убеждений, которые оказались заблуждениями.

  • 1

    Вы используете стол, за которым надо стоять

    Это главный "здоровый" тренд последней пары лет. Считается, что сидеть вредно, а стоять - полезно. Но так ли это? Недавнее долгосрочное исследование, охватившее 4000 взрослых людей, показало, что "стоячий" стол никак не снижает ваши шансы заболеть хроническими заболеваниями, связанными с сидячим образом жизни.

    Кроме того, работа за стоячим столом грозит вам отёками и перегрузками спины. В общем, одни проблемы не решаем, другие добавляем. Гораздо полезнее для здоровья просто делать паузы каждый час на пять минут и разминаться при помощи простых упражнений.

  • 2

    Вы боитесь садиться на унитаз в общественных местах

    Вообще-то "половые" вирусы вообще и ВИЧ и герпес в частности не так живучи, как вам кажется. Покинув приятное и теплое человеческое тело, они погибают почти сразу. Еще до того, как их "хозяин" покинет кабинку и выйдет за дверь. 

    На эту тему проводились исследования, и все они указывают на то, ч то самые опасные патогены таким образом не передаются. Кроме того, ваша кожа - эффективный защитник и убийца всех микробов.

    Единственное исключение: случаи, когда вы поранились. Если на ваших ногах или попе есть порезы, раны или глубокие царапины, то в общественном туалете действительно лучше проявлять осторожность!

    Ну или если вам просто противно.

  • 3

    Вы не едите хлеб

    Это вообще модно в последнее время. От хлеба толстеют - это раз. А еще некоторые люди страдают от "непереносимости клейковины", уверяют нас СМИ.

    Вот только если копнуть глубже, выявляется, что этой странной аллергией страдает не более 1% населения. Все остальные мучаются от вздутия живота, метеоризма и других проблем, связанных с кишечником, вовсе не из-за хлеба!

  • 4

    Вы пьете свежевыжатый сок

    Когда вы выдавливаете сок, то лишаете фрукты волокон - а это ключевой ингредиент, который дает здоровье, хорошее настроение и ощущение сытости.

    Если вы покупаете сок в пакетах, то все еще хуже: вы заряжаетесь не витаминами, а сахаром. Результат: резкое ощущение голода, частые перепады настроения, хроническая усталость и потеря мышечной массы.

    Запомните: фрукты приносят пользу, только если их есть, а не пить!

  • 5

    Вы принимаете тонны витамина С, "чтобы не заболеть"

    Витамин С действительно может повысить эффективность вашей иммунной системы. Но правда в том, что его избыток едва ли не страшнее дефицита. Верхний допустимый предел потребления этого витамина - 2000 мг в день. Любое превышение этой нормы вызывает диарею, тошноту, рвоту, изжогу, головную боль и массу других побочных эффектов.

  • 6

    Вместо целых яиц вы едите только белки

    "Эксперты" по питанию вселили в миллионы людей уверенность в том, будто яичные желтки - это источник одного лишь холестерина. Но все большее и большее число исследований показывают, что яйца, сколько бы вы их не съели, очень слабо влияют на его концентрацию в крови.

    Так что если у вас нет проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями, можете на эту тему вообще не париться.

  • 7

    Вы покупаете антибактериальное мыло для рук

    Постоянно мыть руки дезинфицирующими средствами не только бесполезно, но и опасно. Ведь на вашем теле полезных бактерий ничуть не меньше, чем вредных.

    Не слушайте рекламщиков. Покупайте самое обычное мыло и мойте руки только им.

  • 8

    Вы принимаете поливитамины

    Почти половина взрослых американцев принимает мультивитамины каждый день! Вот она, невероятная сила рекламы и коммерческой пропаганды! Тем не мене, десятилетия исследования на эту тему показывают, что от витаминов в таблетках нет никакого толку! 

    Это не значит, что вам не нужны витамины. Но, во-первых, потреблять их стоит только из овощей и фруктов: то, что содержится в таблетках, практически не усваивается. А во-вторых, абсолютное большинство из нас не испытывает никакого дефицита в витаминах: мы получаем их в достаточном количестве из еды.

  • 9

    Вы задерживаете дыхание, если кто-то чихает или кашляет

    Когда человек чихает или кашляет, не прикрывая при этом рот, бактерии из его рта и носа выстреливают в воздух со скоростью от 80 до 350 км/час. Так что эти ваши попытки уберечь себя просто смешны!

    Просто попросите человека прикрывать рот. Или чихать в другую сторону!

  • 10

    Вы боитесь "хрустеть" костяшками пальцев

    До недавнего времени никто не понимал природу этого процесса. Какого черта суставы некоторых людей так раздражающе трещать? И почему они хрустят у вас?

    Это не хруст. Это звук сжимающихся газов, которые придают эластичность нашим суставам. И последние исследования показывают, что если ваши пальцы "потрескивают" сильнее обычного, то это хорошо. 

    Грех Кучук, ведущий исследователь и профессор из Университета Альберты объясняет: "Нам кажется, что это признак нездоровья. Но в действительности все скорее наоборот: чем громче трещат при сжатии ваши пальцы, тем больше в них „смазывающих газов“. А значит, тем меньше у вас шансов узнать, что такое артрит".

  • 11

    Вы периодически пробует разные детокс-диеты

    Никто не должен проходить процедуру детоксикации организма. Это еще одна чушь, придуманная маркетологами и шарлатанами!

    Если вы не были отравлены, значит, у вас уже есть суперэффективная система фильтрации наиболее вредных веществ, которые вы поглощаете с пищей. Она состоит из двух элементов: печени и почек. Почки непрерывно фильтруют нашу кровь, удаляя из нее любые отходы из нашего рациона. А печень перерабатывает все химикаты, которые мы глотаем. Их обоих хватает, чтобы ваш организм эффективно выводил токсины.

  • 12

    Вы налегаете на обезжиренные продукты

    Одно 8-летнее Гарвардской исследование, охватившее около 50 000 женщин, показало, что люди, предпочитающие продукты с низким содержанием жиров, ничуть не реже страдают от рака и от болезней сердца. Обезжиренные продукты не помогают им похудеть. А отсутствие в рационе здоровых жиров лишь делает вас вялым, сонливым и раздражительным.

  • 13

    Вы избегаете продуктов из микроволновой печи

    Мы все слышали, что "микроволновка" уничтожает питательные вещества. К счастью, это полнейшая чушь! И это говорим не мы, а парни из Гарварда!

    Что делает микроволновка? Она использует энергию волн, чтобы заставить молекулы пищи колебаться быстрее и таким образом наращивать свою энергию в виде тепла.

    Конечно, при таком подходите часть питательных веществ распадается. Но это связано с самим процессом нагревания, а не с методом, который для этого выбран. Микроволновой вы подогреваете еду или газовой плитой - совершенно неважно.

Гиалуроновая диета: одна из самых эффективных диет для здоровья кожи (Фото)

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