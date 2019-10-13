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Воскресенье, 13.10.2019
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Никогда не продолжайте терпеть эту боль (Фото)
Никогда не продолжайте терпеть эту боль (Фото)

Никогда не продолжайте терпеть эту боль (Фото)

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Никогда не продолжайте терпеть эту боль (Фото)
03:17 Сегодня Телеграф http://healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Каждый из нас в тот или иной период жизни сталкивается с болями, которые возникают без очевидных причин, но беспокоят с завидным постоянством.

  • 1

    Большинство людей просто не придают этому никакого значения, и боли уходят точно так же, как и пришли. Однако существуют 9 типов “случайно” возникающих болей, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, подчеркивают эксперты.

  • 2

    Больше чем боль в груди 

    Боль в груди не единственная может свидетельствовать о том, что у вас проблемы с сердцем. Представьте следующую ситуацию: жаркий летний день, вы работаете в саду и косите траву. Внезапно вы почувствовали острую боль в челюсти. Но это вас не особо беспокоит, потому что вы знаете: проблемы с сердцем означает боль в грудной клетке. И напрасно! Такая вот внезапная боль в челюстном отделе может говорить именно о том, что у вас не все в порядке с сердцем, и вполне может быть, что очень близок сердечный приступ. Сердечные боли могут отдавать в разные части тела: плечи, руки, живот, нижний челюстной отдел и даже горло. Поэтому, почувствовав боль в челюсти, немедленно бросайте делать то, что вы делали, и обратитесь за помощью.

  • 3

    Боли в пояснице

    Надо сказать, что болевые ощущения в районе поясницы - очень распространенное явление, которое часто связывают с мышцами. Но помимо мышечных спазмов и крепатуры она может свидетельствовать о проблемах с почками. В них может оказаться камень, который способен исчезнуть самостоятельно, но болевые ощущения причинит непременно.

  • 4

    Боль в животе

    Дискомфорт в этой части тела могут причинить проблемы с легкими, почками, а у женщин еще и с маткой. А боли в нижнем правом углу живота могут говорить о том, что у вас аппендицит, и тогда вам срочно нужно хирургическое вмешательство. Спазмы в правом верхнем углу - признак возможных проблем с желчным. Боли в верхней части живота и спины могут оказаться следствием воспаления поджелудочной железы. Понятное дело, игнорировать столь серьезные симптомы никак нельзя.

  • 5

    Боль в икрах

    Как правило, этот тип боли относят на счет общего утомления после тяжелого рабочего дня или интенсивных занятий спортом. Но если у вас нет растяжения или любой другой травмы, то к икроножной боли нужно присмотреться повнимательнее. Все дело в том, что в наших ногах есть система вен, капилляров и артерий, которые несут кровь к сердцу. Болевые ощущения могут свидетельствовать об опасных повреждениях вен, сопровождающихся венозным тромбозом.

  • 6

    Жжение в руках и ногах

    Всем знакомо это ощущение, когда долго сидишь с поджатыми ногами. Мы еще говорим “засидел” ноги. Когда распрямляете их, чувствуете покалывание и жжение внутри. Это происходит из-за слабого поступления крови. Если же вы не сидели на ногах, но, тем не менее, чувствуете похожие симптомы, это может указывать на повреждение нерва. Понятное дело, такие вещи игнорировать опасно. Так что немедленно записывайтесь на прием к невропатологу.

  • 7

    Ломота в теле

    Она может быть признаком такого заболевания, как фибромиалгия. Кстати, чаще всего она тревожит женщин. Характерным признаком фибромиалгии является то, что человек становится очень чувствительным к болевым ощущениям, что может даже повлечь за собой серьезные проблемы со сном.

  • 8

    Боль в яичках

    Запомните, эту боль никогда нельзя игнорировать! Причиной таких болей может быть что угодно, начиная от грыжи и заканчивая раком. Они могут быть следствием пережатия семявыводящего канальца. Прогрессирование данной проблемы может привести к дисфункции. Еще одна причина - варикозное расширение вен.

  • 9

    Мигрени

    Большинство головных болей возникает из ниоткуда, но есть и такие, которые просто в одно мгновение сносят голову. Ещё говорят: “как поезд проехал”. Если после такого приступа у вас затрудняется зрение, то это может указывать на скорую транзиторную ишемическую атаку, или сердечный приступ.

  • 10

    Постоянные боли в суставах

    Чаще всего эти боли являются следствием возраста и изношенности хрящевых тканей, когда хрящевая прокладка между костями истончается и они трутся друг о друга, причиняя сильные болевые ощущения. Если вы испытываете что-то подобное, то скорее всего, это остеоартрит.

Распространенные "здоровые привычки", которые оказались заблуждением (Фото)

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