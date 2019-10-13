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Эта тропическая ягода спасет от авитаминоза: полезные свойства хурмы

Эта тропическая ягода спасет от авитаминоза: полезные свойства хурмы
11:08 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Хурма — тропическая ягода, содержащая массу полезных веществ.

Хурма используется для профилактики и лечения многих заболеваний, считается одним из самых диетических продуктов, способствующих похудению.

Ягода богата витаминами С, Е и А, а также калием, кальцием, железом, фосфором, магнием, йодом и медью — этот богатый набор микроэлементов делает ягоду надежным защитником при авитаминозе (именно поэтому хурму рекомендуют включить в свой рацион ранней весной), помогает повысить работоспособность, поднять тонус организма и успокоить возбужденную нервную систему. Значительное содержание в хурме йода делает ее отличным средством для профилактики болезней и нарушений щитовидной железы.

Одно из самых полезных свойств хурмы для организма — ее пониженная кислотность. Хурма помогает наладить работу желудка при его расстройствах, при язвенной болезни, при болезни печени и почек. Она также обладает антибактериальными свойствами и помогает бороться с различными вирусами, в особенности, поражающими желудочно-кишечный тракт.

Помимо полезных свойств хурма обладает и несколькими противопоказаниями — в особенности, ее следует очень осторожно есть людям с нарушениями работы поджелудочной железы. Не рекомендуется хурма и диабетикам — поскольку ягода на 25% состоит из сахарозы, она может негативно сказаться на уровне сахара в организме.

 Самая полезная ягода для укрепления сосудов (Фото)

Польза хурмы доказана только при правильном хранении плода. Чтобы сохранить полезные свойства хурмы, спелую ягоду нужно хранить в холодильнике в отделении для фруктов и овощей, по возможности избегая повреждений.

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Питание, Здоровье, Витамины, Польза, Авитаминоз, Хурма.
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