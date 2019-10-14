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Названы продукты, которые могут усугубить самочувствие при гриппе

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Названы продукты, которые могут усугубить самочувствие при гриппе
12:51 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Названы продукты, которые затрудняют лечение гриппа и простуды.

  • 1

    Даже если вы сделали вакцину от гриппа и моете руки по 100 раз на дню, никто не гарантирует, что злостная простуда вас обойдет. Если это случилось, то самое главное, — это избежать ухудшения состояния. Оказывается, существует 4 типа продуктов, употребление которых может усугубить самочувствие при гриппе или простуде.

    Как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому пожалейте себя и ограничьте потребление этих самых продуктов при заболевании.

    Жирная пища, газированные напитки, промышленные соки и продукты с высоким содержанием сахара

    Известно, что высокое содержание сахара подавляет иммунную систему и провоцирует воспалительный процесс. Что касается жирных продуктов, они гораздо труднее усваиваются организмом в сравнении с белковой и углеводной пищей, а значит, могут спровоцировать боли в желудке.

    Кроме того, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке.

    Замените вышеупомянутые продукты чистой питьевой водой, травяными чаями. Если вам хочется чего-то сладкого, налегайте на мед или сухофрукты.

  • 2

    Молочные продукты

    Некоторые пациенты замечают, что молочные продукты при простуде уплотняют мокроту в горле, тем самым препятствуя ее скорейшему выведению.

    Но ученые до сих пор не сошлись во мнении относительно того, действительно ли молочные продукты ухудшают застойные состояния при простуде. Доказательств этого, как и опровержений, в настоящее время нет, а потому если вы считаете, что молоко и молочные продукты мешают выздоровлению, от их употребления в период болезни можно отказаться.

  • 3

    Алкогольные напитки

    Во время болезни алкоголь нужно исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организма, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.

  • 4

    Рафинированные углеводы

    К сожалению, в таких углеводах нет ничего полезного. Врачи-диетологи советуют вовсе исключить их из своего рациона питания, тем более при болезни. Все дело в том, что рафинированные углеводы – это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку. И кроме этого, они подавляют активность иммунной системы. Так, американскими учеными было доказано, что обильное потребление углеводов снижает функциональность лейкоцитов – иммунных клеток, защищающих наш организм от патогенных возбудителей и любых чужеродных агентов.

Защищаемся от гриппа: чудо-напиток, который поможет

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Алкоголь, Лечение, Газировка, Простуда, Вредная пища, Углеводы, Грип.
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