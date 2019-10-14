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Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе

Как укрепить иммунитет и держать его в тонусе
13:38 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты смогли найти способ сохранения сильного иммунитета.

Соблюдение определенных правил позволит человеку оставаться здоровым даже во время эпидемии.

Эксперты уверяют, что для сильного иммунитета очень важен здоровый сон. Для того, чтобы обезопасить свое здоровье, необходимо спать минимум по 7 часов в сутки. В противном случае организм начинает использовать все остатки энергии для поддержания сил в состоянии бодрствования, не оставляя ее для иммунной системы.

Еще одним ключевым фактором сохранения иммунитета является дыхательная гимнастика, Сильные легкие позволяют организму насыщаться кислородом значительно быстрее, ввиду чего он более активно борется со всеми проблемами и недугами. Кроме того, подобный вид гимнастики улучшает кровообращение, ввиду чего мозг индивида работает более стабильно.

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Также на работе иммунной системы сказывается регулярное употребление овощей и фруктов. По словам специалистов, содержащиеся в них витамины способствуют борьбе с различные заболеваниями, в частности инфекционными. Кроме того, очень важны прогулки на свежем воздухе, которые позволяют не только насытить организм кислородом, но и избавиться от усталости.

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Здоровье, Иммунитет, Советы медиков, Как укрепить иммунитет.
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