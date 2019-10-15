Продукты для красоты, на которые нужно налегать осенью

Новости шоу бизнеса:Медики рассказали, что нужно есть в осеннюю пору, чтобы кожа, волосы и ногти сказали спасибо и засияли еще ярче.

Летом мы ели много овощей, путешествовали и получали удовольствие. Все это добавило красоты, но пришла осень — и теперь нужно потрудиться, чтобы выглядеть свежо.

Рыба семейства лососевых

Лосось, форель, семга, кижуч, горбуша – все рыбы этого семейства богаты омега-3 кислотами. Они помогают коже быть гладкой, здоровой, свежей. Сухость как рукой снимет, а мелкие прыщики и воспаления покинут лицо навсегда.

Копченой рыбе скажите категоричное «нет». Зачастую копчение – это лишь запах «дыма», маскирующий несвежий продукт.

Черный шоколад

Осенью так хочется сладенького – побалуйте себя! Тем более, темные сорта шоколада еще и полезны: флавоноиды какао способствуют мягкости кожи, делают ее увлажненной и восстанавливают сосуды. В темном шоколаде много витаминов В1 и В2, А, РР, калия, магния, кальция и железа.

Сладкий картофель

Батат уже доступен не только жителям Южной Америки. В магазинах без проблем найдете чудо-овощ, богатый витаминами А, С, В1 и В2.

Батат укрепляет стенки сосудов и спасает от лишнего холестерина благодаря обилию клетчатки. Он стимулирует синтез коллагена, от которого зависит гладкость кожи. Хороши в этом отношении еще морковка и томаты оранжевого цвета.

Арбузы и дыни

Настало время бахчевых культур: они уже спелые, а стоят копейки. В дынях и арбузах много каротиноидов, защищающих кожу от ультрафиолетового излучения. К слову, осенью еще рано прятать солнцезащитный крем.

Дыни и арбузы богаты влагой и клетчаткой, хорошо влияют на пищеварение, насыщают организм легкоусвояемыми углеводами, витаминами В1, ВЗ, РР, С.

Фрукты с витамином С

Осенью лучше налегать на яблоки: они свои, местные, а значит максимально полезные. В яблоках много клетчатки, поэтому пищеварение скажет «спасибо», а кожа станет чище и свежее. Можно также кушать апельсины, грейпфруты, киви.

Витамин С поможет синтезировать коллаген, защитит лицо от морщинок и сухости.

Кисломолочная продукция

Йогурты и кефир не только прекрасный источник белка. Они регулируют жировой обмен, что хорошо влияет на массу тела, делают волосы и ногти крепче, а кожу – нежнее. Лакто- и бифидобактерии снабжают полезными микроорганизмами, борются с плохими бактериями и укрепляют иммунитет.

Орехи

Осень – самое время похрустеть орешками, особенно если вызрели собственные грецкие или лесные орехи.

Любые разновидности орехов богаты противовоспалительными веществами, укрепляют иммунитет. А витамин Е и цинк в составе способствует очищению кожи от воспалений, быстрому росту ногтей и волос. Кроме того, в орехах есть жирные омега-3-6-9 кислоты, отвечающие за мягкость кожи и здоровье сердца.