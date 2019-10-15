Названы полезные и вредные свойства куриных яиц

Новости шоу бизнеса:Куриные яйца богаты витаминами и минералами; протеином, который практически полностью переваривается организмом.

Куриное яйцо считается одним из самых полезных и питательных продуктов, благодаря его пищевой ценности. Яйца просто необходимы для здорового сбалансированного питания.

Утверждение, что яйца не полезны для здоровья человека из-за содержания холестерина, считается устаревшим и отжившим. Питание современных кур сильно изменилась, поэтому изменился состав яиц. Более того, уже давно известно, что содержание холестерина в организме человека напрямую не зависит от рациона питания. Поэтому добрая репутация яиц восстановлена. Куриные яйца особенно полезны и питательны для пожилых людей, благодаря высокому содержанию лутеина и зеаксантина – это каротеноиды (пигменты), которые помогают противостоять внешнему старению организма.

Куриные яйца: положительные стороны

Куриные яйца часто назначают в профилактических и терапевтических целях, благодаря богатому содержанию питательных элементов и витаминов.

Куриные яйца содержат витамины такие, как: витамин А, витамин D, витамин Е, витамины группы В, минералы.

Белок свежих яиц применяется при различных воспалительных заболеваниях, например при остром ацидозе (увеличение кислотно-щелочного баланса в организме человека).

Белок сырого яйца не раздражает слизистую оболочку желудка и быстро переваривается. Куриные яйца важно включать в рацион питания при язве желудка или кишечника. Очень осторожно нужно потреблять белок при воспалении поджелудочной железы.

Куриные яйца легко усваиваются и перевариваются, содержат мало калорий. Энергетическая ценность сырого яйца составляет 149 ккал.

Сырые яйца – очень эффективное средство для восстановления голосовых связок.

Куриные сырые яйца полезны при болезнях нервной системы. Именно по этой причине куриные яйца включают в рацион людей страдающих болезнями нервной системы. Также при профилактике и лечении людей, чья работа связанна с воздействием нейрогенных промышленных химикатов (ртуть, мышьяк).

Сочетание лецитина и железа в яйцах способствует улучшению кровообразования.

Еще один плюс в пользу куриных яиц – поддержание в норме артериального давления.

Последние исследования доказывают, что яйца помогают сбросить вес, не причиняя вреда организму.

Куриные яйца улучшают работу легких, также борются с бактериями, и понижают риск раковых заболеваний.

Куриные яйца: отрицательные стороны

Куриные яйца хороши не для всех, есть маленький процент людей, чей организм не способен переварить яйца.

У некоторых детей возникает аллергия на куриные яйца, чаще всего подобная проблема со временем проходит. В некоторых случаях аллергия сопровождает людей на протяжении всей жизни.

Некоторые доктора утверждают, что нельзя есть яйца чаще трех раз в неделю, потому что повышается уровень холестерина в крови.

Потребление слишком большого количества куриных яиц может привести к нарушению обмена веществ.

Пищевая ценность куриных яиц

Куриное яйцо состоит из желтка и белка. Яичный белок содержит аминокислоты, необходимые для развития и функционирования организма человека.

Белок содержит 17 ккал (энергетическая ценность белка составляет примерно четверть полной энергетической ценности яйца).

Куриный белок состоит из: 85% воды, 0,3% жиров, 0,7% углеводов, ферментов (протеаза, дипептидаза, диастаза) и витаминов группы В.

Яичный желток также содержит белки, жиры, углеводы, кальций, железо, магний, цинк, витамины А, Е, и В.

Желток средней величины содержит 2,7г — белков, 0,61г — углеводов и 4,5г — жиров.

Жирные кислоты в составе желтка:

полиненасыщенные жирные кислоты – 18%,

мононенасыщенные жирные кислоты – 52%,

насыщенные жирные кислоты – 28%.

Яичный белок в целом содержит 210 мг холестерина. Последние исследования показали, что яичный холестерин балансируется (нормализуется) лецитином. Именно поэтому, яичный холестерин безвреден для организма человека.

Мифы о вреде яичного холестерина

Некоторые диетологи считают куриные яйца вредными для здоровья из-за содержания холестерина. Но следует помнить, что холестерин необходим организму в умеренных дозах, чтобы регулировать работу сердечнососудистой системы. Кроме того, последние исследования показали, что умеренные дозы холестерина не вредят здоровью организма и не вызывают негативных последствий.

Яичный холестерин безопасен, главное — умеренное потребление яиц.

Сколько яиц можно съесть?

Не существует точного ответа на вопрос – сколько яиц можно съедать, чтобы не нанести вред организму. В общем, рекомендуется съедать около 4-6 яиц в неделю. Для тех, у кого повышен уровень холестерина, рекомендуется съедать 2 желтка и 6-8 белков в неделю.

В каком виде яйца полезней?

Конечно же, все полезные свойства яиц сохраняются, когда они сырые. Но употребление яиц в сыром виде может вызвать сальмонеллез (острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой). Поэтому не рекомендуется употреблять яйца в сыром виде. Если выбирать между жареными и вареными яйцами, то лучше выбрать вареные. Чем меньше манипуляций с яйцом проделывается, тем больше полезных веществ в них сохраняется.