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Хроническая усталость: названы основные причины

Хроническая усталость: названы основные причины
09:52 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pinterest.com

Новости шоу бизнеса:От синдрома хронической усталости страдает 2,6% всего населения.

Открытие позволяет лечить синдром хронической усталости в сфере нарушений работы иммунитета.

Многие медики считают его "ненастоящей" болезнью, но австралийские исследователи наглядно продемонстрировали, что он связан с дефектными клеточными рецепторами иммунных клеток.

Отмечается, что синдром хронической усталости был внесен в Международную классификацию болезней еще несколько лет назад, но четких диагностических критериев для него не было.

Австралийские ученые установили, что люди с синдромом хронической усталости намного чаще имеют однонуклеотидные полиморфизмы – различия в один нуклеотид в последовательности ДНК в геноме между гомологичными участками хромосом – клеточных рецепторов TRPM3, имеющемся во всех клетках организма.

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При этом дефект не дает ионам кальция проникать внутрь клеток в необходимом количестве, что нарушает работу клеток и органов – от мозга до поджелудочной железы.

Таким образом, открытие позволяет диагностировать и лечить синдром хронической усталости в рамках не психологии или психотерапии, а в сфере нарушений работы иммунитета. Но пока это скорее гипотеза и необходимы дальнейшие исследования.

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Все по теме:

Здоровье, Хроническая усталость, Усталость, Синдром хронической усталости, Причины усталости, Советы медиков.
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