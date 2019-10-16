Названы привычки, из-за которых увеличивается число прыщей на лице

Новости шоу бизнеса:О пяти самых вредных привычках в этом плане рассказали дерматологи из Испании.

Рынок продаж косметических средств для борьбы с прыщами оценивается в миллиарды долларов, но иногда люди не понимают, что некоторые их привычки только усиливают выраженность угревой сыпи.

Прыщей на лице становится ощутимо больше, если вы неправильно его моете. Недостаточно просто использовать теплую воду и мыло, нужно выбрать сбалансированный и подходящий именно вам очиститель для лица. Но не используйте его слишком часто — чрезмерное мытье лица может сделать прыще более выраженными из-за сухости кожи.

Если вы страдаете от угревой сыпи, откажитесь от ежедневного употребления молочных продуктов. Они насыщены гормоном инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF 1). Молоко вызывает вспышку уровня инсулина, после чего печень производит гормон IGF 1, который, в свою очередь, способствует избыточному производству кожного сала, закупоривающего поры.

При чрезмерном пользовании смартфонами часто отмечается возникновение прыщей на лице. Мы прислоняем грязный экран к коже, а ведь он содержит огромное количество бактерий.

Откажитесь от привычки наносить крем для тела на ваше лицо — из-за этого у многих людей появляются прыщи. Используйте только крем для лица, который специально предназначен для воздействия на эту чувствительную кожу. Крема для тела закупоривает поры на лице.

Сократите количество сахара в вашем рационе. Сладкие продукты вредны для кожи, поскольку они обладают высоким гликемическим индексом. Поменьше сладкого и углеводов, если вы хотите иметь чистую от прыщей кожу. Налегайте на фрукты и овощи.