Новое полезное свойство оливкового масла

Новости шоу бизнеса:Многочисленные научные исследования постоянно подтверждают полезные свойства оливкового масла.

Названо масло, всего 4 ложки которого прочистят артерии.

А вот и еще одна причина придерживаться средиземноморской диеты. Эксперты в области здорового питания выяснили, что всего 4 столовых ложки оливкового масла в день помогают усилить положительный эффект "хорошего" холестерина.

Средиземноморская диета помогает человеку снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, как было неоднократно доказано научно. Теперь исследователи обнаружили, что содержащие большое количество оливкового масла продукты питания усиливают положительное воздействие так называемого "хорошего холестерина" — липопротеидов высокой плотности. Для достижения этого эффекта необходимо получать не менее 4 столовых ложек оливкового масла каждый день. Это поможет предотвратить патологический процесс формирования атеросклеротических бляшек в артериях, которые могут привести к инфаркту или инсульту.

Однако оливковое масло не поможет снизить уровень "плохого" холестерина — липопротеидов низкой плотности, который также является фактором риска инсульта и инфаркта. Исследователи из Hospital del Mar Medical Research Institute в Барселоне получили свои выводы на основе наблюдений за состоянием здоровья и питанием 296 человек со средним возрастом в 66 лет, которые входили в группу повышенного риска в связи с угрозой развития болезней сердца. Всех добровольцев разделили произвольно на три группы в зависимости от их типа питания.

Кто-то придерживался средиземноморской диеты с очищенным оливковым маслом, кто-то — того же самого типа питания с дополнительным количеством орехов, а кто-то употреблял просто "здоровую" контрольную диету. В последней группе получали меньше красного мяса, переработанных продуктов, а также жирных молочных продуктов и сладостей. На момент начала исследования и после его завершения у всех его участников брали анализы крови на предмет наличия двух видов холестерина.

Выяснилось, что ни одна из диет не увеличивала содержание "хорошего" холестерина, но обе средиземноморских диеты улучшили воздействие этого холестерина. У добровольцев, которые получали оливковое масло extra virgin, эффект был максимальным.