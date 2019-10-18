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Продукты, которые улучшают работу сердца

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Продукты, которые улучшают работу сердца
05:59 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Стремительный темп жизни, отсутствие полноценного отдыха и частый стресс — факторы, которые негативно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы.

  • 1

    Рыба 

    Особенно полезна жирная морская рыба, богатая полиненасыщенными кислотами Омега-3 (лосось, скумбрия, сардины, тунец). Британские ученые говорят, что достаточно двух обедов в неделю, чтобы значительно сократить риск возникновения ишемической болезни сердца.

  • 2

    Помидор 

    Сердцу необходимы продукты, содержащие магний и калий. Помидоры как раз в их числе, к тому же они богаты кремнием, железом, органическими кислотами и пищевыми волокнами. Такое сочетание питательных веществ снижает кровяное давление и укрепляет стенки сосудов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.

  • 3

    Фасоль 

    Бобовые, как и помидоры, богаты магнием и калием, кроме того, они содержат железо, фолиевую кислоту и флавоноиды — эти микроэлементы укрепляют стенки сосудов и делают их более эластичными.

  • 4

    Авокадо

    Полезные жиры в этом плоде предотвращают образование тромбов, а калий стабилизирует кровяное давление.

  • 5

    Темный шоколад

    Научные исследования утверждают, что шоколад необыкновенно богат флавоноидами, которые способствуют стабилизации кровяного давления и расширению сосудов. Только не забывайте, что есть нужно именно темный шоколад (от 70 процентов).

  • 6

    Орехи

    Миндаль, грецкие и кедровые орехи питают сердце и сосуды калием, магнием, витаминами В, С, E и РР, благодаря чему повышается их выносливость. Ешьте орехи вместо перекусов печеньем, чипсами и конфетами или добавляйте их в салаты и каши.

  • 7

    Яблоко

    Этот фрукт содержат кверцетин — флавоноид, который восстанавливает поврежденные и воспаленные участки артерий, предотвращает формирование бляшек и минимизирует ущерб от вредного холестерина.

  • 8

    Черника

    Рекордное количество антоциана содержится в чернике. В сочетании с витамином C и клетчаткой этот антиоксидант очищает и укрепляет сосуды.

  • 9

    Гранат

    Плоды граната, как и черника, содержат антоцианы, которые способствуют нормализации процесса кроветворения, делают стенки сосудов крепче и замедляют возрастные изменения сердца.

  • 10

    Банан

    Хотя бананы не имеют темно-фиолетовой окраски, они также являются богатым источником антоцианов. Кроме того, этот фрукт содержит калий, который помогает почкам выводить из организма избыток натрия, способствуя тем самым здоровому кровяному давлению.

  • 11

    Овсянка

    Овсянка с утра пораньше — блюдо, полезное во всех отношениях. Овес содержит клетчатку и бета-глюкан, которые нормализуют уровень холестерина в крови. К тому же благодаря клетчатке уходит лишний вес, что уменьшает нагрузку на сердце. Вдобавок регулярное употребление овсянки служит профилактикой сахарного диабета. Тарелка овсяной каши с любыми ягодами или сухофруктами на завтрак — и сердце будет работать как часы.

  • 12

    Шпинат

    Шпинат, как и вся листовая зелень, несомненно, является продуктом, полезным для работы сердца. Активные вещества в его составе понижают уровень гомоцистеина в организме. Эта вредная аминокислота разрушает внутренние стенки артерий и повышает риск сердечных болезней. Особенно полезен шпинат для тех, кто страдает от повышенного давления. Чтобы держать его под контролем, съедайте по одному пучку этой зелени ежедневно.

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Сердце, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Еда, Работа сердца, Здоровое сердце, Советы медиков.
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