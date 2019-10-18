Продукты, которые улучшают работу сердца

1 Рыба Особенно полезна жирная морская рыба, богатая полиненасыщенными кислотами Омега-3 (лосось, скумбрия, сардины, тунец). Британские ученые говорят, что достаточно двух обедов в неделю, чтобы значительно сократить риск возникновения ишемической болезни сердца.

2 Помидор Сердцу необходимы продукты, содержащие магний и калий. Помидоры как раз в их числе, к тому же они богаты кремнием, железом, органическими кислотами и пищевыми волокнами. Такое сочетание питательных веществ снижает кровяное давление и укрепляет стенки сосудов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.

3 Фасоль Бобовые, как и помидоры, богаты магнием и калием, кроме того, они содержат железо, фолиевую кислоту и флавоноиды — эти микроэлементы укрепляют стенки сосудов и делают их более эластичными.

4 Авокадо Полезные жиры в этом плоде предотвращают образование тромбов, а калий стабилизирует кровяное давление.

5 Темный шоколад Научные исследования утверждают, что шоколад необыкновенно богат флавоноидами, которые способствуют стабилизации кровяного давления и расширению сосудов. Только не забывайте, что есть нужно именно темный шоколад (от 70 процентов).

6 Орехи Миндаль, грецкие и кедровые орехи питают сердце и сосуды калием, магнием, витаминами В, С, E и РР, благодаря чему повышается их выносливость. Ешьте орехи вместо перекусов печеньем, чипсами и конфетами или добавляйте их в салаты и каши.

7 Яблоко Этот фрукт содержат кверцетин — флавоноид, который восстанавливает поврежденные и воспаленные участки артерий, предотвращает формирование бляшек и минимизирует ущерб от вредного холестерина.

8 Черника Рекордное количество антоциана содержится в чернике. В сочетании с витамином C и клетчаткой этот антиоксидант очищает и укрепляет сосуды.

9 Гранат Плоды граната, как и черника, содержат антоцианы, которые способствуют нормализации процесса кроветворения, делают стенки сосудов крепче и замедляют возрастные изменения сердца.

10 Банан Хотя бананы не имеют темно-фиолетовой окраски, они также являются богатым источником антоцианов. Кроме того, этот фрукт содержит калий, который помогает почкам выводить из организма избыток натрия, способствуя тем самым здоровому кровяному давлению.

11 Овсянка Овсянка с утра пораньше — блюдо, полезное во всех отношениях. Овес содержит клетчатку и бета-глюкан, которые нормализуют уровень холестерина в крови. К тому же благодаря клетчатке уходит лишний вес, что уменьшает нагрузку на сердце. Вдобавок регулярное употребление овсянки служит профилактикой сахарного диабета. Тарелка овсяной каши с любыми ягодами или сухофруктами на завтрак — и сердце будет работать как часы.